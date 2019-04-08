Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ

Вратарь

? Бело-голубые установили рекорд по количеству ударов по воротам, «Анжи» сумел удержать ничью в тяжелейшем матче. #МАТЧПРЕМЬЕР #АнжиДинамо pic.twitter.com/c32w4SfYoU



Защитники

Полузащитники

Что сделал Влашич? Как он успел в такой ситуации мгновенно оценить обстановку и отдать пас пяткой между ног????? pic.twitter.com/B5QLyfYJZI