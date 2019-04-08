Россия РПЛ 2018/19
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Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ
Сегодня в Грозном завершилась программа 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Раванелли принёс «Ахмату» победу и ворвался в нашу символическую сборную. Компанию ему там составили сразу несколько игроков ЦСКА, ставшим триумфаторами дерби. Rusfootball.info называет главных героев минувшего тура.
Юрий Дюпин («Анжи»). Наверняка, многие ожидали увидеть в символической сборной Игоря Акинфеева, который стал одним из героев дерби. Акинфеев провёл великолепный матч, заслуженно получив оценку 4,5 от нашего портала. Но прежде чем начать кидаться в автора тухлыми помидорами, стоит вспомнить о геройствах Дюпина. В матче с «Анжи» «Динамо» установило рекорд , пробив по воротам соперника более 30 раз! Чуть менее 10 попыток пришлись в створ и превратились в сейвы Дюпина. А ещё голкипер «Анжи» записал на свой счёт результативную передачу. Просто невероятно!
Защитники
Марио Фернандес (ЦСКА). Марио – лучший игрок ЦСКА в нынешнем сезоне. Да, есть потрясающий Влашич, есть забивной Чалов, но стабильность Марио поражает. В дерби именно россиянин-бразилец затерзал один из флангов обороны соперника, а ещё выдал пас, ставший голевым. С такой игрой альтернативы Марио нет не только в ЦСКА, но и в сборной!
Ярослав Ракицкий («Зенит»). Ракицкий забивает уже в двух матчах подряд, мастерски укладывая мяч в ворота со штрафных. Возможно, Ракицкому не хватает скорости и агрессии при игре в обороне, но какие же важные голы он забивает!
Тони Шуньич («Динамо»). В 22-м туре отличился и ещё один защитник. Центрдеф «Динамо» сделал то, чего не удавалось игрокам атаки московского клуба. «Динамо» штурмовало ворота «Анжи» более часа, но в итоге именно Шуньич отправил мяч в ворота соперника, пробив головой по замысловатой траектории.
Урош Спайич («Краснодар»). «Краснодару» было очень важно обыграть «Крылья Советов». Южане благодаря этой победе вернулись на вторую строчку, снова стал главными преследователями «Зенита». Победу «Краснодару» принёс навал на последних минутах, жизненно важный пенальти в итоге заработал Урош Спайич. А дальше уже Классон точно пробил с точки.
Раванелли («Ахмат»). Бразильский хавбек с фамилией великого итальянского форварда сыграл в стиле своего предшественника из Скуадры Адзурры. Раванелли поучаствовал во всех голах «Ахмата» в матче с «Оренбургом»: сперва отличился сам, а затем ещё и дважды ассистировал партнёрам. Абсолютно убойный матч для таланта из Бразилии.
Арнор Сигурдссон (ЦСКА). Символическая сборная не могла бы обойтись без главного героя столичного дерби. Сигурдссон стал автором дубля, пусть там и не обошлось без везения. Сперва исландец занёс мяч в сетку в сутолоке у ворот «Спартака», а затем помог рикошет. Но кого вообще это заботит, когда речь идёт об авторе дубля в таком матче!?
Александр Зотов («Енисей»). Зотов делал всё, чтобы сохранить надежды болельщиков из Красноярска на чудесное спасение. В матче с «Уралом» «Енисей» был очень близок к важнейшей победе. Зотов сперва заработал пенальти, а затем ещё и сам отметился голом-шедевром после дальнего удара. Жаль, что такие подвиги Зотова в итоге не принесли результат. Впрочем, нет сомнения, что с такой игрой Зотов заинтересует клубы Премьер-Лиги.
Мануэл Фернандеш («Локомотив»). Опальный португалец вышел на второй тайм матча с «Зенитом» и фактически перевернул игру. У москвичей начали получаться размашистые атаки, быстрый переход в контрнаступление и, что самое главное, появился элемент неожиданности. Кроме того, Фернандеш фактически стал ассистентом в эпизоде с голом, ведь именно после его неудавшегося удара мяч отскочил к Игнатьеву.
Никола Влашич (ЦСКА). Хорватский полузащитник ЦСКА вновь был одним из самых активных и полезных на поле. Влашич, несмотря на юный возраст, не спасовал в дерби, сыгал ключевую роль в победе, сделав результативную и предголевую передачи.
Нападающий
Игбун («Уфа»). Игбун в матче с «Ростовом» забил мяч, который по окончании сезона вполне может спасти «Уфу» от вылета. Да, форвард башкирского клуба действовал не слишком удачно, а мяч оказался в воротах Песьякова лишь из-за грубой ошибки голкипера. Но какая тут разница, если этот гол может стать спасительным?!
Фото - "Спорт-Экспресс"
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Вратарь
Юрий Дюпин («Анжи»). Наверняка, многие ожидали увидеть в символической сборной Игоря Акинфеева, который стал одним из героев дерби. Акинфеев провёл великолепный матч, заслуженно получив оценку 4,5 от нашего портала. Но прежде чем начать кидаться в автора тухлыми помидорами, стоит вспомнить о геройствах Дюпина. В матче с «Анжи» «Динамо» установило рекорд , пробив по воротам соперника более 30 раз! Чуть менее 10 попыток пришлись в створ и превратились в сейвы Дюпина. А ещё голкипер «Анжи» записал на свой счёт результативную передачу. Просто невероятно!
? Бело-голубые установили рекорд по количеству ударов по воротам, «Анжи» сумел удержать ничью в тяжелейшем матче.#МАТЧПРЕМЬЕР #АнжиДинамо pic.twitter.com/c32w4SfYoU— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 6, 2019
Защитники
Марио Фернандес (ЦСКА). Марио – лучший игрок ЦСКА в нынешнем сезоне. Да, есть потрясающий Влашич, есть забивной Чалов, но стабильность Марио поражает. В дерби именно россиянин-бразилец затерзал один из флангов обороны соперника, а ещё выдал пас, ставший голевым. С такой игрой альтернативы Марио нет не только в ЦСКА, но и в сборной!
Ярослав Ракицкий («Зенит»). Ракицкий забивает уже в двух матчах подряд, мастерски укладывая мяч в ворота со штрафных. Возможно, Ракицкому не хватает скорости и агрессии при игре в обороне, но какие же важные голы он забивает!
Тони Шуньич («Динамо»). В 22-м туре отличился и ещё один защитник. Центрдеф «Динамо» сделал то, чего не удавалось игрокам атаки московского клуба. «Динамо» штурмовало ворота «Анжи» более часа, но в итоге именно Шуньич отправил мяч в ворота соперника, пробив головой по замысловатой траектории.
Урош Спайич («Краснодар»). «Краснодару» было очень важно обыграть «Крылья Советов». Южане благодаря этой победе вернулись на вторую строчку, снова стал главными преследователями «Зенита». Победу «Краснодару» принёс навал на последних минутах, жизненно важный пенальти в итоге заработал Урош Спайич. А дальше уже Классон точно пробил с точки.
Полузащитники
Раванелли («Ахмат»). Бразильский хавбек с фамилией великого итальянского форварда сыграл в стиле своего предшественника из Скуадры Адзурры. Раванелли поучаствовал во всех голах «Ахмата» в матче с «Оренбургом»: сперва отличился сам, а затем ещё и дважды ассистировал партнёрам. Абсолютно убойный матч для таланта из Бразилии.
Арнор Сигурдссон (ЦСКА). Символическая сборная не могла бы обойтись без главного героя столичного дерби. Сигурдссон стал автором дубля, пусть там и не обошлось без везения. Сперва исландец занёс мяч в сетку в сутолоке у ворот «Спартака», а затем помог рикошет. Но кого вообще это заботит, когда речь идёт об авторе дубля в таком матче!?
Александр Зотов («Енисей»). Зотов делал всё, чтобы сохранить надежды болельщиков из Красноярска на чудесное спасение. В матче с «Уралом» «Енисей» был очень близок к важнейшей победе. Зотов сперва заработал пенальти, а затем ещё и сам отметился голом-шедевром после дальнего удара. Жаль, что такие подвиги Зотова в итоге не принесли результат. Впрочем, нет сомнения, что с такой игрой Зотов заинтересует клубы Премьер-Лиги.
Мануэл Фернандеш («Локомотив»). Опальный португалец вышел на второй тайм матча с «Зенитом» и фактически перевернул игру. У москвичей начали получаться размашистые атаки, быстрый переход в контрнаступление и, что самое главное, появился элемент неожиданности. Кроме того, Фернандеш фактически стал ассистентом в эпизоде с голом, ведь именно после его неудавшегося удара мяч отскочил к Игнатьеву.
Что сделал Влашич? Как он успел в такой ситуации мгновенно оценить обстановку и отдать пас пяткой между ног????? pic.twitter.com/B5QLyfYJZI— ПАН НАП (@gevorggukasyan1) April 7, 2019
Никола Влашич (ЦСКА). Хорватский полузащитник ЦСКА вновь был одним из самых активных и полезных на поле. Влашич, несмотря на юный возраст, не спасовал в дерби, сыгал ключевую роль в победе, сделав результативную и предголевую передачи.
Нападающий
? Сильвестр Игбун забивает 6-й мяч в чемпионате.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 7, 2019
? Смотрите #РостовУфа на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/kdJukbONUE
Игбун («Уфа»). Игбун в матче с «Ростовом» забил мяч, который по окончании сезона вполне может спасти «Уфу» от вылета. Да, форвард башкирского клуба действовал не слишком удачно, а мяч оказался в воротах Песьякова лишь из-за грубой ошибки голкипера. Но какая тут разница, если этот гол может стать спасительным?!
Символическая сборная 22-го тура РПЛ
Фото - "Спорт-Экспресс"
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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