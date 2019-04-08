Россия РПЛ 2018/19
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23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (1)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (1)
23:02
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
22:03
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (4)
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (4)
20:42
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
20:22
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
19:48
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
19:30
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (20)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (20)
14:49
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (21)
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (21)
14:06
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (3)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (3)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (49)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (49)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча с "Локомотивом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.
– Удары в створ не являются лакмусовой бумажкой того, что на поле. Остроты было немного. Но один момент Азмуна чего стоит, или моменты Дриусси. Это не стопроцентные моменты, но все равно опасные. Мы не играли агрессивно в атаке, не доводили их до логического завершения.
– Предполагали, что "Локомотив" сыграет без Денисова?
– Да, ожидали. Выход Кварацхелии был для нас сюрпризом, в остальном неожиданностей не было. Не стоило после гола садиться ниже. В моменте с голом не были явные провалы в обороне, скорее это была случайность, – сказал Семак в эфире передачи "8-16" на телеканале "Матч Премьер.
– Удары в створ не являются лакмусовой бумажкой того, что на поле. Остроты было немного. Но один момент Азмуна чего стоит, или моменты Дриусси. Это не стопроцентные моменты, но все равно опасные. Мы не играли агрессивно в атаке, не доводили их до логического завершения.
– Предполагали, что "Локомотив" сыграет без Денисова?
– Да, ожидали. Выход Кварацхелии был для нас сюрпризом, в остальном неожиданностей не было. Не стоило после гола садиться ниже. В моменте с голом не были явные провалы в обороне, скорее это была случайность, – сказал Семак в эфире передачи "8-16" на телеканале "Матч Премьер.
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