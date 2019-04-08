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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча с "Локомотивом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.

– Удары в створ не являются лакмусовой бумажкой того, что на поле. Остроты было немного. Но один момент Азмуна чего стоит, или моменты Дриусси. Это не стопроцентные моменты, но все равно опасные. Мы не играли агрессивно в атаке, не доводили их до логического завершения.

– Предполагали, что "Локомотив" сыграет без Денисова?

– Да, ожидали. Выход Кварацхелии был для нас сюрпризом, в остальном неожиданностей не было. Не стоило после гола садиться ниже. В моменте с голом не были явные провалы в обороне, скорее это была случайность, – сказал Семак в эфире передачи "8-16" на телеканале "Матч Премьер.
Теги: Семак Локомотив Зенит
Сегодня, 23:17
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 23:30)
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Сергей ...извини ...но логическим окончанием будет твой торжественный уход...разве Ты не понимаешь,что при любом раскладе ...кроме Чемпионства тебя уберут...уже да же кандидатуры обдумывают...Ты этого не знаешь...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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