Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча с "Локомотивом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.– Удары в створ не являются лакмусовой бумажкой того, что на поле. Остроты было немного. Но один момент Азмуна чего стоит, или моменты Дриусси. Это не стопроцентные моменты, но все равно опасные. Мы не играли агрессивно в атаке, не доводили их до логического завершения.– Да, ожидали. Выход Кварацхелии был для нас сюрпризом, в остальном неожиданностей не было. Не стоило после гола садиться ниже. В моменте с голом не были явные провалы в обороне, скорее это была случайность, – сказал Семак в эфире передачи "8-16" на телеканале "Матч Премьер.