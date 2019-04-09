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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Зоран Нижич: мы довольны победой над "Оренбургом". Нужно продолжать в том же духе

Защитник "Ахмата" Зоран Нижич прокомментировал волевую победу в матче 22-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (3:1).

"Плохо вошли в игру, пропустили гол. Затем игра пошла хорошо, мы отыгрались и смогли выиграть. Я очень доволен тем, как сыграли. Думаю, нам нужно продолжать также. Травма? Там ничего серьезного, я получил удар от соперника, там ушиб, думаю, ничего серьезного", – приводит пресс-служба клуба слова Нижича.
Теги: Ахмат Оренбург
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