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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как изменилась его работа после ухода ветеранов команды

"Немного изменились и требования, и мое отношение. Если есть футболисты, которые уже состоялись, изменить что-то сложно. А молодых надо лепить, подгонять, управлять. К молодой команде гораздо более жесткие требование, в плане прессинга, того, как мы атакуем", - сказал специалист в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 10:42
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