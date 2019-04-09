"Ростов" - "Спартак": все билеты на игру проданы

На матче 23-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком" ожидается аншлаг, сообщает пресс-служба ростовчан.Как отмечается на сайте "Ростова", еще остались неоплаченными брони болельщиков и корпоративных заказчиков. Стадион в Ростове-на-Дону вмещает более 43 тысяч зрителей.Игра "Ростов" со "Спартаком" пройдет на "Ростов Арены" 14 апреля.