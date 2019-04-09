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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев отметил, что руководству "Динамо" не стоит задумываться о смене тренерского штаба.

"Динамо" в результате опустилось в зону стыковых матчей. Не считаю бело-голубых аутсайдером, но атакующей мощи им все же не хватает. Нападающие у них слабенькие, и это не вина Дмитрия Хохлова, а его беда. Если по итогам сезона руководство все-таки отправит его в отставку, это будет ошибкой. Хохлов нормально работает, команда у него достойная, никто ее не разбил", — приводит слова Ловчева "Советский спорт".

"Динамо" после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Теги: Динамо Хохлов Ловчев
Сегодня, 11:40
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#4  diego milito 22   (Сегодня, 12:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хохлов- обычный тренер середины и низа турнирной таблицы. Из имеющих футболистов не сумел создать боеспособную команду. Ничем не лучше того же Ю.Калитвинцева. В том, что "Динамо" находится в зоне стыковых игр, это прямая ответственность Д.Хохлова.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Serg-din  Москва (Сегодня, 12:08)
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Болеет за:
«Динамо» М
Посмотрел последний матч Анжи-Динамо...Это что-то! Жалко Диму, жалко Динамо, но с этими игроками прямая дорога в ФНЛ...
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
#2  Мацолла   (Сегодня, 12:00)
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  •  (1)

В Спартаке" Черчесов вместо Кононова,Кононова в "Динамо" вместо Хохлова.
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 11:56)
  • 0
  •  (2)

После основной тренировки надо дополнительно отрабатывать удары по воротам, тогда и будут голы.Вывод один-мало тренируются.
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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