Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Виктор Гончаренко: в ЦСКА жесткий запрет на обсуждение футболистами тактики

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что обсуждал с футболистами в перерыве матча со "Спартаком" (2:0).

"У нас жесткий запрет на то, чтобы комментировать любые тактические вещи. Здесь большого секрета нет. Команда знает, что каждый футболист не вправе комментировать тактику. Если мне можно сегодня прокомментировать кое-какие вещи, то футболист не имеет на это права. Они могут какими-то вещами делиться, которые происходят в раздевалке.

Не надо думать, что если я сейчас сказал, что где-то чуть лучше Щенников, Чалов могли сыграть или наши опорники, или центральные защитники... На самом деле, хорошая атака начинается с хорошей обороны. Или же наоборот.

Здесь были претензии и к опорным полузащитникам в том, что они недостаточно хорошо контролировали игру и не делали то, что мы оговаривали на установке. И дальше началась цепная реакция. Что делают опорные, что делают крайние защитники, как наши нападающие сохраняют мяч под давлением. Здесь надо было поправить, по большому счету, несколько моментов как в атаке, так и в обороне", – рассказал Гончаренко.

Матч ТВ
Теги: ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 12:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  ADonskoi   (Сегодня, 12:30)
  • 0
  •  (0)
online

План на игру надо выполнять железно, но и туповье выращивать негоже. Игрок должен быть мыслящим на поле. И особенно мыслить в игре, исправлять ошибки свои и командные, не дожидаясь подсказки тренера, который может быть либо в ступоре, либо в непонимании, куда катится игра.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама