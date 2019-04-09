Россия РПЛ 2018/19
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Виктор Гончаренко: в ЦСКА жесткий запрет на обсуждение футболистами тактики
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что обсуждал с футболистами в перерыве матча со "Спартаком" (2:0).
"У нас жесткий запрет на то, чтобы комментировать любые тактические вещи. Здесь большого секрета нет. Команда знает, что каждый футболист не вправе комментировать тактику. Если мне можно сегодня прокомментировать кое-какие вещи, то футболист не имеет на это права. Они могут какими-то вещами делиться, которые происходят в раздевалке.
Не надо думать, что если я сейчас сказал, что где-то чуть лучше Щенников, Чалов могли сыграть или наши опорники, или центральные защитники... На самом деле, хорошая атака начинается с хорошей обороны. Или же наоборот.
Здесь были претензии и к опорным полузащитникам в том, что они недостаточно хорошо контролировали игру и не делали то, что мы оговаривали на установке. И дальше началась цепная реакция. Что делают опорные, что делают крайние защитники, как наши нападающие сохраняют мяч под давлением. Здесь надо было поправить, по большому счету, несколько моментов как в атаке, так и в обороне", – рассказал Гончаренко.
Матч ТВ
"У нас жесткий запрет на то, чтобы комментировать любые тактические вещи. Здесь большого секрета нет. Команда знает, что каждый футболист не вправе комментировать тактику. Если мне можно сегодня прокомментировать кое-какие вещи, то футболист не имеет на это права. Они могут какими-то вещами делиться, которые происходят в раздевалке.
Не надо думать, что если я сейчас сказал, что где-то чуть лучше Щенников, Чалов могли сыграть или наши опорники, или центральные защитники... На самом деле, хорошая атака начинается с хорошей обороны. Или же наоборот.
Здесь были претензии и к опорным полузащитникам в том, что они недостаточно хорошо контролировали игру и не делали то, что мы оговаривали на установке. И дальше началась цепная реакция. Что делают опорные, что делают крайние защитники, как наши нападающие сохраняют мяч под давлением. Здесь надо было поправить, по большому счету, несколько моментов как в атаке, так и в обороне", – рассказал Гончаренко.
Матч ТВ
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