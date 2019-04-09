Василий Уткин: в ближайшее время Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест

Россия РПЛ 2018/19
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12:21
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов
11:49
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (4)
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (4)
11:40
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
10:42
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
09:28
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (19)
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (19)
05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
01:52
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (5)
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (5)
00:25
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (6)
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (6)
Вчера, 23:56
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
Вчера, 23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Вчера, 23:16
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (5)
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (5)
Вчера, 22:16
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (5)
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (5)
Вчера, 22:03
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (6)
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (6)
Василий Уткин: в ближайшее время Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о деле Александра Кокорина и Павла Мамаев.
"Учитывая, что вчера смягчили меру пресечения Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест в ближайшее время", — написал Уткин в твиттере.
На вопрос одного из пользователей соцсети о том, как это связано, блогер ответил: "Напрямую".
"Учитывая, что вчера смягчили меру пресечения Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест в ближайшее время", — написал Уткин в твиттере.
На вопрос одного из пользователей соцсети о том, как это связано, блогер ответил: "Напрямую".
Учитывая, что вчера смягчили меру пресечения Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест в ближайшее время.— Василий Уткин (@radioutkin) April 9, 2019
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