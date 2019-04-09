Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Спартак" - ЦСКА: на матче были задержаны два человека, находящихся в федеральном розыске

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин рассказал, как прошло московское дерби "Спартак" - ЦСКА (0:2) с точки зрения безопасности.

"Почему было много пиротехники? Это же дерби. Пытались на досмотре не пропустить. Кое-что удалось забрать, кое-что удалось пронести. С точки зрения безопасности все прошло на высоком уровне. Все прошло хорошо. Мэрия Москвы совместно с ГУМВД предоставили дополнительные 64 камеры на входных группах на дерби, которые в режиме реального времени отслеживали всех входящих на стадион. Удалось установить 5 человек, которые нарушили запрет на посещение матчей. Также было задержано два гражданина, находящихся в федеральном розыске", - цитирует Мейтина "СЭ".
Теги: ЦСКА Спартак
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