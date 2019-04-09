Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат попросил перевести Кокорина и Мамаева в помещение без курящих

Адвокат Андрей Ромашов в ходе заседания суда попросил перевести Кокорина и Мамаева в помещение без курящих.

"Ходатайство технического характера — просьба поместить спортсменов в помещение, где нет курящих", - передает слова Ромашова Sport24.

Напомним, на прошлой неделе, 3 апреля, Пресненский суд Москвы продлил им срок ареста на полгода.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:23
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