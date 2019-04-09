Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Александр Кокорин: не признаю обвинений в хулиганстве и побоях Соловчука

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на обвинения следствия.

"Не признаю обвинений в хулиганстве и не признаю побоев по потерпевшему Соловчуку", — передаёт слова Кокорина "Чемпионат".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:40
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Непризнанье- путь к свободе. Правильно, Александр- не виноват и ничего не знаю. Сами пусть доказывают, но у них нет никаких доказательст.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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