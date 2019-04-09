Россия РПЛ 2018/19
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Два фаната "Зенита" на год лишены права посещать матчи РПЛ
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал о задержаниях, во время матча 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:1).
"На стадионе "Локомотива" было установлено 36 дополнительных камер. Выявлен один человек, который нарушил запрет на посещение матчей. Это болельщик "Зенита". "Зенит" также установил камеры, чтобы отслеживать. Кроме того были задержаны два болельщика "Зенита" – они получили штраф в размере 10 тысяч рублей и запрет на один год. Есть разные меры наказания за пиротехнику. Судья рассудил так", — передаёт слова Мейтина "Чемпионат".
"На стадионе "Локомотива" было установлено 36 дополнительных камер. Выявлен один человек, который нарушил запрет на посещение матчей. Это болельщик "Зенита". "Зенит" также установил камеры, чтобы отслеживать. Кроме того были задержаны два болельщика "Зенита" – они получили штраф в размере 10 тысяч рублей и запрет на один год. Есть разные меры наказания за пиротехнику. Судья рассудил так", — передаёт слова Мейтина "Чемпионат".
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