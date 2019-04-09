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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Два фаната "Зенита" на год лишены права посещать матчи РПЛ

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал о задержаниях, во время матча 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:1).

"На стадионе "Локомотива" было установлено 36 дополнительных камер. Выявлен один человек, который нарушил запрет на посещение матчей. Это болельщик "Зенита". "Зенит" также установил камеры, чтобы отслеживать. Кроме того были задержаны два болельщика "Зенита" – они получили штраф в размере 10 тысяч рублей и запрет на один год. Есть разные меры наказания за пиротехнику. Судья рассудил так", — передаёт слова Мейтина "Чемпионат".
Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 15:05
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#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 15:36)
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Наконец-то начали работать не "бомбардировкой всего квадрата", а по конкретным уродливым персонажам.
От этого толку гораздо больше, чем закрывать сектор или с клуба штрафы тянуть.
Чем больше таких уродов выявить и наказать персонально получится, тем чище во всех смыслах будет на стадионах.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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