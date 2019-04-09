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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
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Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Григорян рассказал о девушке, с которой футболист был вместе в кафе.

– Столик в Кофемании заказывали? – спрашивает прокурор.

– Просто зашли и сели.

– Сколько времени было?

– 8-9, не помню...

– Как часто бываете в "Кофемании"?

– В первый раз был.

– Кто предложил туда поехать?

– Просто решили поехать поесть.

– Женщины были в "Кофемании"?

– Были.

– А беременные?

– В нашей компании точно никого не было.

– Сколько залов в "Кофемании"?

– А что для вас зал? Пошли в самый конец зала.

– Сколько столиков заняли?

– Три.

– Вы их объединили?

– Они уже так стояли.

– Что вы там делали?

– Кушали, пили.

– Что пили?

– Кто – что. Кофе, пиво.

– Кто еще находился в крайнем зале? Там были люди?

– Там были мужчины, женщины.

– С Кокориным-старшим какая-то девушка была?

– Да.

– Это была та девушка, которая присела на водителя? У них была... Как бы спросить... Имитация интимной близости?

– Не знаю, что это для вас значит.

– Верхом она на Кокорина садилась?

– Да.

– Целовались ли они?


– Вроде да.

– Спускалась ли девушка под стол, чтобы изобразить имитацию половой ласки?

– Не помню.

– А мужчина садился на Кокорина верхом?

– Да, Куропаткин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 16:02
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14
(3)
#14  Я россиянин  Россия (Сегодня, 17:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
А не слишком ли чрезмерно сайт "пожелтел"?

А не слишком ли Кокорин поголубел?
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#13  Шмайхель   (Сегодня, 17:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Пака развращали?
Меня опять терзают смутные сомнения., у водителя - медальон ,у Пака - магнитофон .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#12  ajax1012  Москва (Сегодня, 17:00)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
А не слишком ли чрезмерно сайт "пожелтел"?


А что делать... такие у нас "футболисты"...
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#11  Volodia379   (Сегодня, 16:58)
  • -2
  •  (2)
online

Дом-2 просто отдыхает! Журналюги ау пишите про футбол! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#10  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:49)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Шампиньон
Пак отказал им в близости

За что и получил стулом. Все очевидно же.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#9  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:36)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прокурор похоже в программе пусть говорят подрабатывает.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#8  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 16:25)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Пака развращали?

Пак отказал им в близости
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#7  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:19)
  • -1
  •  (5)

Цитата: avnik
Развратные действия

Пака развращали?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#6  avnik  море (Сегодня, 16:16)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 120220
Повеселились мальчики на треху лет.


Это точно - в это время они должны были быть в министерстве...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  120220   (Сегодня, 16:14)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Урал»
Повеселились мальчики на треху лет.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
#4  Катрапс  Россия (Сегодня, 16:13)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Так это порнуха была, а не избиение водителя с чиновником. Вон оно чё...
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#3  Realist2000   (Сегодня, 16:12)
  • -2
  •  (4)

А не слишком ли чрезмерно сайт "пожелтел"?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 16:09)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие интересные подробности. Жалко, что на видео нам это не показали. ))) Хотя...

Статья 135 УК РФ. Развратные действия



--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:06)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
гребанный стыд, а не сайт....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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