Россия РПЛ 2018/19
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Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом
В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Григорян рассказал о девушке, с которой футболист был вместе в кафе.
– Столик в Кофемании заказывали? – спрашивает прокурор.
– Просто зашли и сели.
– Сколько времени было?
– 8-9, не помню...
– Как часто бываете в "Кофемании"?
– В первый раз был.
– Кто предложил туда поехать?
– Просто решили поехать поесть.
– Женщины были в "Кофемании"?
– Были.
– А беременные?
– В нашей компании точно никого не было.
– Сколько залов в "Кофемании"?
– А что для вас зал? Пошли в самый конец зала.
– Сколько столиков заняли?
– Три.
– Вы их объединили?
– Они уже так стояли.
– Что вы там делали?
– Кушали, пили.
– Что пили?
– Кто – что. Кофе, пиво.
– Кто еще находился в крайнем зале? Там были люди?
– Там были мужчины, женщины.
– С Кокориным-старшим какая-то девушка была?
– Да.
– Это была та девушка, которая присела на водителя? У них была... Как бы спросить... Имитация интимной близости?
– Не знаю, что это для вас значит.
– Верхом она на Кокорина садилась?
– Да.
– Целовались ли они?
– Вроде да.
– Спускалась ли девушка под стол, чтобы изобразить имитацию половой ласки?
– Не помню.
– А мужчина садился на Кокорина верхом?
– Да, Куропаткин.
"Спорт-Экспресс"
– Столик в Кофемании заказывали? – спрашивает прокурор.
– Просто зашли и сели.
– Сколько времени было?
– 8-9, не помню...
– Как часто бываете в "Кофемании"?
– В первый раз был.
– Кто предложил туда поехать?
– Просто решили поехать поесть.
– Женщины были в "Кофемании"?
– Были.
– А беременные?
– В нашей компании точно никого не было.
– Сколько залов в "Кофемании"?
– А что для вас зал? Пошли в самый конец зала.
– Сколько столиков заняли?
– Три.
– Вы их объединили?
– Они уже так стояли.
– Что вы там делали?
– Кушали, пили.
– Что пили?
– Кто – что. Кофе, пиво.
– Кто еще находился в крайнем зале? Там были люди?
– Там были мужчины, женщины.
– С Кокориным-старшим какая-то девушка была?
– Да.
– Это была та девушка, которая присела на водителя? У них была... Как бы спросить... Имитация интимной близости?
– Не знаю, что это для вас значит.
– Верхом она на Кокорина садилась?
– Да.
– Целовались ли они?
– Вроде да.
– Спускалась ли девушка под стол, чтобы изобразить имитацию половой ласки?
– Не помню.
– А мужчина садился на Кокорина верхом?
– Да, Куропаткин.
"Спорт-Экспресс"
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