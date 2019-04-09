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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Гендиректор "Химок": Шалимов сам попросил об отставке

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов прокомментировал уход Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

"Действительно, Шалимов покинул пост главного тренера. Он сам принес заявление и попросил отпустить. Почему? Лучше ему позвоните и спросите, я не готов говорить об этом. Связано ли это с финансовыми причинами? Точно нет.

Пока исполняющим обязанности будет Ульянов, сегодня он проводил тренировку. Кто будет новым тренером? Пока решается. По этому вопросу позвоните завтра", - цитирует Иванова Sport24.
Теги: Химки Шалимов
Сегодня, 16:27
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