Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Свидетель: водитель сказал Кокорину, Мамаеву и друзьям: "Таких петухов не вожу"

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился воспоминаниями об их конфликте с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.

"Начался разговор на повышенных тонах. Они друг на друга кричали, я спросил у девочки, мол, что случилось. Она сказала, что они сели к нему в машину, думали, что таксист, а он сказал: "Я таких петухов не вожу". Водитель сначала ударил Мамаева в область челюсти. Может, Паша и взял его за кофту, я не помню. Что-то такое было. Мамаев хотел ударить его в ответ, но не попал. Кокорин-старший пытался их разнять, водитель начал убегать. Кокорин-младший за ним побежал. В итоге водитель развернулся, толкнул Кирилла, и он упал. Мамаев тоже упал — прыгнул, поскользнулся. Видимо, хотел его поймать.

Соловчук попытался убежать, но Мамаев на него прыгнул, повалил. Водитель в итоге упал. Мамаев и Кирилл подошли к нему, нанесли два удара. Мы с Сашей побежали к ним, чтобы их разнять. Мамаев и Кирилл особо ничего сделать не успели — мы почти сразу подбежали. Руками они его не били, ногами, может, раза два ударили, но точно не в область головы. Крови на лице водителя я не увидел.

Протосавицкий подошёл в самом конце драки, Куропаткина не видел. Разнимать побежали мы с Сашей. Девушки тоже были рядом, но я их не знаю. Они орали что-то, пытались нас от них оттолкнуть. Одна из них присела рядом с водителем и просила перестать. Не помню, сколько водитель лежал на земле — может, минуту. Помню, что говорил, что готов отвечать за свои слова.

Протасовицкий ударил водителя два раза. Я стоял рядом, со мной был Кирилл, Саша и Паша. Потом мы подошли ближе к машине. Водитель начал говорить: "Я всё понял, всё понял". Сел в машину и самостоятельно уехал. Я никуда не отлучался. Не видел, чтобы кто-то наносил удары ногой в область головы. Куропаткин бил по машине, водитель просил её не трогать", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 17:07)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А в чем водила не прав? confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама