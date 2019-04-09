Свидетель: водитель сказал Кокорину, Мамаеву и друзьям: "Таких петухов не вожу"

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:02
Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (14)
Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (14)
14:25
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (27)
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (27)
13:44
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (40)
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (40)
12:21
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
11:49
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (7)
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (7)
11:40
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
10:42
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
09:28
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (21)
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (21)
05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
Свидетель: водитель сказал Кокорину, Мамаеву и друзьям: "Таких петухов не вожу"
Карен Григорян, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился воспоминаниями об их конфликте с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.
"Начался разговор на повышенных тонах. Они друг на друга кричали, я спросил у девочки, мол, что случилось. Она сказала, что они сели к нему в машину, думали, что таксист, а он сказал: "Я таких петухов не вожу". Водитель сначала ударил Мамаева в область челюсти. Может, Паша и взял его за кофту, я не помню. Что-то такое было. Мамаев хотел ударить его в ответ, но не попал. Кокорин-старший пытался их разнять, водитель начал убегать. Кокорин-младший за ним побежал. В итоге водитель развернулся, толкнул Кирилла, и он упал. Мамаев тоже упал — прыгнул, поскользнулся. Видимо, хотел его поймать.
Соловчук попытался убежать, но Мамаев на него прыгнул, повалил. Водитель в итоге упал. Мамаев и Кирилл подошли к нему, нанесли два удара. Мы с Сашей побежали к ним, чтобы их разнять. Мамаев и Кирилл особо ничего сделать не успели — мы почти сразу подбежали. Руками они его не били, ногами, может, раза два ударили, но точно не в область головы. Крови на лице водителя я не увидел.
Протосавицкий подошёл в самом конце драки, Куропаткина не видел. Разнимать побежали мы с Сашей. Девушки тоже были рядом, но я их не знаю. Они орали что-то, пытались нас от них оттолкнуть. Одна из них присела рядом с водителем и просила перестать. Не помню, сколько водитель лежал на земле — может, минуту. Помню, что говорил, что готов отвечать за свои слова.
Протасовицкий ударил водителя два раза. Я стоял рядом, со мной был Кирилл, Саша и Паша. Потом мы подошли ближе к машине. Водитель начал говорить: "Я всё понял, всё понял". Сел в машину и самостоятельно уехал. Я никуда не отлучался. Не видел, чтобы кто-то наносил удары ногой в область головы. Куропаткин бил по машине, водитель просил её не трогать", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".
"Начался разговор на повышенных тонах. Они друг на друга кричали, я спросил у девочки, мол, что случилось. Она сказала, что они сели к нему в машину, думали, что таксист, а он сказал: "Я таких петухов не вожу". Водитель сначала ударил Мамаева в область челюсти. Может, Паша и взял его за кофту, я не помню. Что-то такое было. Мамаев хотел ударить его в ответ, но не попал. Кокорин-старший пытался их разнять, водитель начал убегать. Кокорин-младший за ним побежал. В итоге водитель развернулся, толкнул Кирилла, и он упал. Мамаев тоже упал — прыгнул, поскользнулся. Видимо, хотел его поймать.
Соловчук попытался убежать, но Мамаев на него прыгнул, повалил. Водитель в итоге упал. Мамаев и Кирилл подошли к нему, нанесли два удара. Мы с Сашей побежали к ним, чтобы их разнять. Мамаев и Кирилл особо ничего сделать не успели — мы почти сразу подбежали. Руками они его не били, ногами, может, раза два ударили, но точно не в область головы. Крови на лице водителя я не увидел.
Протосавицкий подошёл в самом конце драки, Куропаткина не видел. Разнимать побежали мы с Сашей. Девушки тоже были рядом, но я их не знаю. Они орали что-то, пытались нас от них оттолкнуть. Одна из них присела рядом с водителем и просила перестать. Не помню, сколько водитель лежал на земле — может, минуту. Помню, что говорил, что готов отвечать за свои слова.
Протасовицкий ударил водителя два раза. Я стоял рядом, со мной был Кирилл, Саша и Паша. Потом мы подошли ближе к машине. Водитель начал говорить: "Я всё понял, всё понял". Сел в машину и самостоятельно уехал. Я никуда не отлучался. Не видел, чтобы кто-то наносил удары ногой в область головы. Куропаткин бил по машине, водитель просил её не трогать", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.