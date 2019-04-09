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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Свидетель рассказал, с чего начался конфликт Пака с другом Кокорина и Мамаева

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал об их конфликте с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

"После прихода Пака и до начала конфликта прошло минут 30. Был виски, сколько-то. Кто-то его пил, кто-то нет. Выражались ли нецензурно в нашей компании? Думаю, нет. Я не помню.

Делал ли Пак замечания? Нет, не было ничего такого. Пак и Протасовицкий переглянулись, Протасовицкий ему что-то вежливо сказал. Договаривались ли в компании нанести удары стулом Паку? Нет. Всё произошло внезапно. Человек оскорбил. Оскорбление слышали все, кто сидел в моей части стола. Слышали ли посетители? Могли.

Помирились ли Пак и Кокорин перед уходом из ресторана? Я помню, что уходили и общались они нормально. Конфликт к тому времени был исчерпан. Александр первый предпринял попытки примирения. Сказал, кажется, что был не прав. Пак тоже так сказал. Это со слов Куропаткина я знаю", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:14
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#2  Босх  Россия (Сегодня, 17:37)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Карочи..надо "за примирением сторон"..вот как нада.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  Я россиянин  Россия (Сегодня, 17:20)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по стенограмме показаний этого Григоряна, он тот ещё Григорян. Односложные предложения. Жаль , что стенограмма акцента не передаёт, но он явно был ))
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
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