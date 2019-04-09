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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Вячеслав Фетисов: это не вина Кокорина и Мамаева, а их беда, что мы их такими сделали

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов поделился мыслями о ситуации нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Я в одном из своих интервью на этот вопрос ответил таким образом, что, скорее всего, это не их вина, а их беда, что мы их такими сделали. Что они ничего другого не знают. Это отношение известного спортсмена к людям, за счёт которых они имеют большие зарплаты, имеют такую популярность, известность. Это вещь во всём мире совершенно понятна. У тебя есть статус селебрити, если ты имеешь сегодня талант, который позволяет детям в нашей стране вешать твою фотографию в спальнях, то ты должен соответствовать этому.

Спортсмен должен быть таким примером для того, чтобы наконец это восприняли не просто как трагедию, на самом деле это так, а именно что это те ребята, которыми нам сегодня этот месседж поставлен. Насколько сегодня мы сумеем с этим совладать, перестроиться полностью в плане воспитания. Эта ситуация требует понимания, для чего всё это делается. Известный футболист – это кумир детей. Кумир детей не может позволять себе такие вещи – это 100%", — цитирует Фетисова "Р-Спорт".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:25
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(3)
#7  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 18:24)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Последний абзац это вообще что!??...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#6  Barbed   (Сегодня, 18:05)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
На самом деле Фетис прав. И родители и общество позволяют сейчас молодёжи вырастать молодёжи бездуховными и малограмотными, идёт подмена морали количеством денег. Так что не надо тут позиционироваться, что вы не при делах.
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#5  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:44)
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online
Болеет за:
«Химки»
Заибали пля эти совковые разговоры от бездарей.Да.да великий спортсмен ,а как личность не какой,если не считать что является другом принца страны.Надо убрать с лексикона ,что дети должны кому то подражать..сколько лет в стране все кому то подражают в детском возрасте а на выходе пол страны нищие.Не подражать надо, а учить книжки читать ежедневно, и сам подрастающее поколение должен разбираться что хорошее а что.. да верно плохое.Читает пля этот Фетисов лекцию позавчерашнего дня..дети должны ему подражать ,который увел жену у коллеги спортсмена у футболиста Вагиза Хидиатуллина..в жизни всякое бывает и то что известный хоккеист Константинов инвалид часть вина в этом и Фетисова..лимузин который арендовал Фетисов обдолбанным марихуаной водитель врезался в столб,в этой машине на шестой день после победы кубка Стенли с вечеринки возвращались Фетисов,Константинов, массажист команды и еще кто то ..Константинов инвалид и прикованный к кровати на всю жизнь..Любители пля на этом сайте всегда кого т о осуждать, на себя любимого посмотрите и осуждайте и обсуждайте себя..И Кокорин и Мамаев в разы, в сто раз в разы лучше вас во всем ,кто на этом сайте быкует и умничает..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#4  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:40)
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online

Ну тогда иди с ними прицепом - я ни к одному, ни ко второму, ни к прочим отморозкам никакого отношения не имею. А вот тебе пора на нары, уж слишком много вы такими сделали


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#3  Я россиянин  Россия (Сегодня, 17:35)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кто? Я точно к их воспитанию отношения не имею. Может ты?
Ты, если что, в свою Эфиопию свалишь(с)
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 17:33)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проповедник хренов.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 17:27)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
не мы, а именно ВЫ, чиновничьи, мерзкие падлы


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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