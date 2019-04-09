Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат Кокорина: Пак очень похож на певца PSY, одно лицо!
Карен Григорян, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что их друг Александр Протасовицкий действительно сравнивал чиновника Дениса Пака с известным певцом PSY.
"Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".
В допрос вмешалась адвокат Кокорина Татьяна Стукалова: "Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гиннесса вошёл. Пак очень похож на него, одно лицо!"
"Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".
В допрос вмешалась адвокат Кокорина Татьяна Стукалова: "Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гиннесса вошёл. Пак очень похож на него, одно лицо!"
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