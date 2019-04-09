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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат Кокорина: Пак очень похож на певца PSY, одно лицо!

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что их друг Александр Протасовицкий действительно сравнивал чиновника Дениса Пака с известным певцом PSY.

"Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".

В допрос вмешалась адвокат Кокорина Татьяна Стукалова: "Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гиннесса вошёл. Пак очень похож на него, одно лицо!"
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:01
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#6  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 18:36)
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online

Цитата: orb13
Я его от его друзей-соотечественников стал отличать только через пару-тройку лет знакомства

Ну это говорит, что вы хреново разбираетесь в корейцах, как и я - в сортах говна. Но вопрос остается тем же - для меня например Кокорин с его адвокатом похож на говно. Что дальше?


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Данному сайту надо сформировать отдел про скандалы, разводы, суды и отвести отдельную колонку, пусть желающие знакомятся с "жареным", а остальные пускай обсуждают футбол.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 18:25)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну,Тень из поганых болот,
у меня был сосед-кореец. Я его от его друзей-соотечественников стал отличать только через пару-тройку лет знакомства,и то изза того,что мы вместе стали ездить в одной компании на рыбалку. laughing
По поводу кто на кого похож,я бы посоветовал Вам поменять инфу в аватаре,а то ведь можно неправильно понять -откуда вам известен этот запах?
Ну а по сути происходящего.
С самого начала это было ментовско-журналюгское шоу для развлечения и отвлечения нас с вами от происходящего вокруг.
Типа "Хлеба и зрелищ",а раз хлебушком не удивишь,то...
И многие повелись на эту дешёвку и продолжают до сих пор. Это как обычно-ну кто откажется попинать поверженного льва.


--------------------
Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:22)
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Barbed
Да все они на одно лицо, Паки эти smiley


У Гениального Данелия в фильме "Мимино" японцы на героев Кикабидзе и Мкртчяна Валико и Хачикияна говорят-какие все эти русские на одно лицо) Дайте свободу футболистам! Дайте свободу, cykи!
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 18:14)
  • -5
  •  (5)
online

А ты с кокориным на говно похож, одна консистенция, дальше что?


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Barbed   (Сегодня, 18:07)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да все они на одно лицо, Паки эти smiley
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
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