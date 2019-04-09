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Краснодар
ЦСКА
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Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщила, что судьбой её клиента обеспокоена половина страны.

Об этом Стукалова заявила в ходе допроса Карена Григоряна, который проходит свидетелем по делу Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Обеспокоены ли вы судьбой Кокорина?" — спросил свидетеля прокурор. В допрос вмешалась Стукалова назвав вопрос некорректным.

"Переживаете ли вы за то, что будет с Кокориным?" — перефразировал вопрос прокурор. "Полстраны переживает", — ответила ему Стукалова.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:41
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9
(6)
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 19:42)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dazai
Ну так "справедливый" Вы наш,о чем переживаете?

Я не переживаю, я возмущён, что пацаны не получили заслуженного наказания по закону, а наоборот, в нарушении всех процессуальных норм, превратились из обвиняемых, в пострадавших.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Dazai  Paradise (Сегодня, 19:39)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Кир Мяс

ну да

Согласен, более чем.

Цитата: Blessing
Да больше..., у нас народ справедливый, а тут судейский произвол налицо.

пс: кроме свиней, конечно, их за людей не считают.

Справедливый? потому Путин наш президент, а Саша не виновен?
Это идиотизм, а не справедливость. Есть закон, который они нарушили. Ну так "справедливый" Вы наш,о чем переживаете?


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#7  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 19:20)
  • -1
  •  (5)
online

Да че там переживать, посидит лет пять, в тюряге сменит ФИО на Педро Гомес, типа аргентинец, и после отсидки с удовольствием присоединится к любимой команде, в которой обожают аргентинцев, а тем более, Педро Гомесов smile
Старый плачущий аргенинец - лучше двух нестарых плачущих аргентинцев!


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#6  casabl   (Сегодня, 19:18)
  • 0
  •  (6)

Ну щас, распереживались,нах


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 19:08)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да больше..., у нас народ справедливый, а тут судейский произвол налицо.

пс: кроме свиней, конечно, их за людей не считают.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Я россиянин  Россия (Сегодня, 19:03)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не лги царю(с)
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#3  Dreyk   (Сегодня, 18:50)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Пол страны переживает о пропавший пенсиях и повышении цен на все.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#2  Realist2000   (Сегодня, 18:47)
  • +2
  •  (12)
online

99-ти процентам страны до фонаря,что будет с этими недоумками.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  Кир Мяс   (Сегодня, 18:47)
  • +3
  •  (9)
online




Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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