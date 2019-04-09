Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщила, что судьбой её клиента обеспокоена половина страны.
Об этом Стукалова заявила в ходе допроса Карена Григоряна, который проходит свидетелем по делу Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Обеспокоены ли вы судьбой Кокорина?" — спросил свидетеля прокурор. В допрос вмешалась Стукалова назвав вопрос некорректным.
"Переживаете ли вы за то, что будет с Кокориным?" — перефразировал вопрос прокурор. "Полстраны переживает", — ответила ему Стукалова.
"Чемпионат.сом"
Об этом Стукалова заявила в ходе допроса Карена Григоряна, который проходит свидетелем по делу Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Обеспокоены ли вы судьбой Кокорина?" — спросил свидетеля прокурор. В допрос вмешалась Стукалова назвав вопрос некорректным.
"Переживаете ли вы за то, что будет с Кокориным?" — перефразировал вопрос прокурор. "Полстраны переживает", — ответила ему Стукалова.
"Чемпионат.сом"
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