Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Владислав Безбородов обслужит матч "Ростов" - "Спартак"

Стали известны арбитры и инспекторы, которые обслужат матчи 23-го тура премьер-лиги.

12 апреля (пятница)

"Крылья Советов" - "Рубин": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

13 апреля (суббота)

"Енисей" - "Уфа": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

"Арсенал" - "Урал": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА - "Оренбург": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

"Ахмат" - "Локомотив": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

14 апреля (воскресенье)

"Динамо" - "Краснодар": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Зенит" - "Анжи": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

"Ростов" - "Спартак": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ростов Спартак ЦСКА Зенит
Сегодня, 19:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(1)
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:06)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: паровоз
Вилкову трудный договорняк достался!

Хуесосы уже стелят себе соломку.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Босх  Россия (Сегодня, 20:02)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Blessing
Не питайте надежд, ростовские, вам со свиньями ничего не светит, их щас за уши будут тянуть в УЕФА.

Не..наши на БОЙНЮ настраиваются..43 тысячи билетов продано. Полная коробочка.
Пистетс чо будет..


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#4  паровоз   (Сегодня, 19:43)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Вилкову трудный договорняк достался!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:37)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пипец Ростову.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 19:34)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бедный Ростов, Уфа подножку подставила, а тут Безбородова подсунули, у Валеры черная полоса. Не питайте надежд, ростовские, вам со свиньями ничего не светит, их щас за уши будут тянуть в УЕФА.

Цитата: cska1971
Удивительно, что третьего питерского на Локомотив не назначили... )))))

Да, очень странно.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 19:25)
  • -4
  •  (4)

Удивительно, что третьего питерского на Локомотив не назначили... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама