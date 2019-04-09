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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Свидетельница: с Кокориным целовалась, но я лесбиянка

Сегодня, 9 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит новое заседание по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО "Бутырка". В настоящее время продолжается допрос свидетеля Екатерины Бобковой, которая отдыхала с футболистами. После драки с водителем одной из ведущих Первого канала Виталием Соловчуком компания переместилась в кафе "Кофемания", где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Между прокурором и Бобковой состоялся следующий диалог:

— Испытывали ли вы влечение к Кокорину-старшему?

— Я не понимаю. Я лесбиянка, я к мужчинам не испытываю влечения.

— Вы целовались?

— Да.

— А на колени опускались?

— Положила голову.

— Поступательные движения совершали головой? (В этот момент адвокат запротестовал со словами: "А какое отношение к делу это все имеет?")

— Ничего такого я не делала.

Sport24
Теги: Кокорин
Сегодня, 19:50
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7
(1)
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:09)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barbed
Прокурор пытался увести следствие на Тёмную сторону Силы и смутить свидетельницу

А ценником не поинтересовался? Шьют экстремизм и чуть ли не государственную измену, а опрашивают проститутку по поводу того, сосала ли она...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  Barbed   (Сегодня, 20:07)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый Лис,
Прокурор пытался увести следствие на Тёмную сторону Силы и смутить свидетельницу, но не недооценил степень её грехопадения заранее satisfied
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#5  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:06)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Плятский цирк! Спешите видеть.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:58)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я один ни хуа не понимаю, зачем прокурор все это спрашивает? Цирк какой-то...Спросил бы еще, какого цвета стринги на ней были в тот момент...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 19:56)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
К прокурору видать в этот день секретарша под стол не залазила с утра...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 19:55)
  • -3
  •  (3)
online

Из допроса свидетеля Куропаткина

— Испытывали ли вы влечение к Кокорину-старшему?

— Я не понимаю. Я гомосек, я ко всем мужчинам испытываю влечения.

— Вы целовались?

— Да.

— А на колени опускались?

— Положил голову.

— Поступательные движения совершали головой? (В этот момент адвокат запротестовал со словами: "А какое отношение к делу это все имеет?")

— Ничего такого я не делал. Просто немного поиграл с бубенчиками Кокоши.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 19:53)
  • +1
  •  (7)
online

Так он тоже не натурал, все нормально joy


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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