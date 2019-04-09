Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Свидетель - о Кокорине: Саша святоша и ангелочек

Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделилась мнением о форварде.

"Саша — святоша. До этого я их не видела четыре года. Иногда в клубах пересекались. Он ангелочек, добрый, отзывчивый мальчик. Как не переживать за его судьбу? Но это не влияет на мои слова. Я говорю вам правду.

Был ли сговор? Они из кафе даже вышли по отдельности, какой сговор. Обычная уличная драка, я такие каждый день вижу. У меня сосед жену избивает, его не сажают", - цитирует Бобкову "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  makslatbk  Москва (Сегодня, 21:30)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Реал»
Уважаемые читатели rusfootball! За за оказание поддержки насилия в защиту отморозков Кокорина и Мамаева предлагаю больше не читать это новостное издание!
Регистрация: 21.02.2019 [жалоба]
#3  Barbed   (Сегодня, 20:47)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Тень отца,
Ты кушай конскую сметанку, кушай
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 20:21)
  • -4
  •  (8)

Пассив, короче


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:21)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мальчик... ой smile


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама