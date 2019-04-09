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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил

Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала о конфликте полузащитника с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

"Что привело к конфликту в кафе? Конечно, действия водителя и его слова. Он громко сказал про петухов. Дословно я не помню, что он сказал, но это было. Хотя ребят было больше по количеству, он говорил это", — сказал свидетель.

"Мог бы он противостоять Мамаеву?" — спросил Игорь Бушманов, адвокат полузащитника.

"Был бы Паша один, думаю, убил бы его", — ответил свидетель.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:47
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(2)
#5  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:05)
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  •  (1)
online

Цитата: следующий
Как в анекдоте.

На деле скрины со странички VK Соловчука сделаны были (далее ее закрыли) сразу после происшествия. Типичный неадекват, угрожающий всем и всякому. Впрочем, этим и зарабатывал. Полагал, что братьев-Кокориных ушатает, но там еще 3-е были к его несчастью. Далее попробовал убежать (но от Мамаева не всякий игрок европейского уровня убежит), начали бить, лег на землю покорно, как и положено барану. Извинился, уехал, накатал заяву.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#4  citrus63   Самара (Сегодня, 22:50)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
И съел laughing
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#3  вентиго   (Сегодня, 21:55)
  • -1
  •  (3)

нагоните дебилов
Регистрация: 19.03.2017 [жалоба]
#2  следующий   (Сегодня, 21:54)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Челси»
Послушать тех, кто был с ними в одной компании. Так они просто сидели, а к ним сами все в тот день цеплялись.

Как в анекдоте. Потерпевший, что вы скажете об угоне вашего автомобиля. - Господин судья, после речи адвоката подсудимого, я вообще не уверен, был ли у меня автомобиль.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49)
  • -5
  •  (7)
online

Телохранитель-бык. Тут все ясно.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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