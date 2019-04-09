Россия РПЛ 2018/19
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Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил
Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала о конфликте полузащитника с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
"Что привело к конфликту в кафе? Конечно, действия водителя и его слова. Он громко сказал про петухов. Дословно я не помню, что он сказал, но это было. Хотя ребят было больше по количеству, он говорил это", — сказал свидетель.
"Мог бы он противостоять Мамаеву?" — спросил Игорь Бушманов, адвокат полузащитника.
"Был бы Паша один, думаю, убил бы его", — ответил свидетель.
"Чемпионат.сом"
"Что привело к конфликту в кафе? Конечно, действия водителя и его слова. Он громко сказал про петухов. Дословно я не помню, что он сказал, но это было. Хотя ребят было больше по количеству, он говорил это", — сказал свидетель.
"Мог бы он противостоять Мамаеву?" — спросил Игорь Бушманов, адвокат полузащитника.
"Был бы Паша один, думаю, убил бы его", — ответил свидетель.
"Чемпионат.сом"
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