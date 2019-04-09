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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
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Свидетель Краснов: в моём понимании Пак и Кокорин примирились

Геннадий Краснов, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о конфликте с участием футболистов, который произошёл в московской кофейне в прошлом году.

"8 октября в начале 10 утра я пришёл в "Кофеманию" позавтракать, сел за столик в углу. Когда сел, понял, что находился рядом с конфликтной ситуацией. Справа сидел мужчина, впоследствии узнал, что это Денис Пак. Дальше сидела компания молодых людей и девушек.

Мимо меня прошёл молодой человек, впоследствии я узнал, что это был Кирилл Кокорин. Он проследовал к столу Пака, который продолжил беседу на повышенных тонах. К столу подошел Александр Кокорин, взял стул и нанес им удар господину Паку. Не видел, куда точно, кажется, удар был по касательной.

За столом компании осталась одна девушка. Я предложил ей помощь, она сказала, что не надо. Предупредил, что история может плохо закончиться, потому что вокруг снимают всё на камеры. Девушка сказала, что как записывают, так и сотрут.

С компанией я не взаимодействовал, угроз не получал. Хотя ко мне подошёл К. Кокорин и требовал удалить видео. Но я ничего не снимал, поэтому и удалять было нечего. Манера общения Кокорина была агрессивной, хотя угроз не исходило от него.

Они вели себя шумно и достаточно агрессивно, в том числе и к столику Пака. Плюс видно было, что на столе стоят алкогольные напитки. Не знаю, кто и сколько выпивал, но напитки видел. Физической опасности к себе не чувствовал, хотя было неприятно их вызывающее поведение.

В конце в моём понимании Пак и А. Кокорин примирились, между ними состоялся диалог о претензиях, и стороны сказали, что претензий друг к другу нет. Возможно, Пак хотел урегулировать неприятный конфликт.

А. Кокорин ещё до удара стулом говорил не обращать на компанию внимания, они просто веселятся и скоро уйдут.

Как вышла компания Кокорина? Через запасной ход, им его открыл официант", — цитирует Краснова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
Сегодня, 22:02
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