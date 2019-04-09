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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Геннадий Краснов: Кокорин предлагал всем мужчинам выйти из кафе и поговорить

Геннадий Краснов, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что форвард петербургского клуба предлагал лично пообщаться всем мужчинам, которые присутствовали в кофейне в момент конфликта с чиновником Денисом Паком.

"А. Кокорин сказал: "Если есть здесь смелые мужчины, пойдём выйдем и поговорим на улице". Не видел, чтобы кто-то принял это предложение. Сам он никого не хватал, никуда не тащил.

Исходила ли угроза посетителям кафе с учётом этого высказывания? Я за них не могу ответить. Ко мне никто близко не подходил, физически не трогал. Призыв выйти на улицу и подраться у меня интереса не вызвал. Когда один мужчина зовёт другого поговорить на улице, это очевидно означает призыв к драке. Но слова "драться" я не слышал.

В чем хотел разобраться Кокорин? Этот вопрос лучше ему задать. Кажется, была суть в том, что если кто-то не удовлетворён его поведением, он готов выйти с этим человеком на улицу и разобраться.

Что делал Пак в этот момент? Он и пошёл на улицу", - цитирует Краснова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
Сегодня, 22:09
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#4  yuri  спб (Сегодня, 23:07)
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online

Цитата: Колян Безмолвный
С ним выйдешь дашь ему писты а он потом жаловатся будет

Епаный в рот, уж и деревянным стулом не уепать питарасиков.Кот обиделся- не жизнь а каторга.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
С ним выйдешь дашь ему писты а он потом жаловатся будет smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 22:24)
  • +1
  •  (3)

один свидетель лучше другого, мма боец Кокорин звал всех один на один поговорить, смелых не нашлось smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 22:17)
  • -3
  •  (5)

Т.е. сам остаться в кафе планировал


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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