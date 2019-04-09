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Геннадий Краснов: Кокорин предлагал всем мужчинам выйти из кафе и поговорить
Геннадий Краснов, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что форвард петербургского клуба предлагал лично пообщаться всем мужчинам, которые присутствовали в кофейне в момент конфликта с чиновником Денисом Паком.
"А. Кокорин сказал: "Если есть здесь смелые мужчины, пойдём выйдем и поговорим на улице". Не видел, чтобы кто-то принял это предложение. Сам он никого не хватал, никуда не тащил.
Исходила ли угроза посетителям кафе с учётом этого высказывания? Я за них не могу ответить. Ко мне никто близко не подходил, физически не трогал. Призыв выйти на улицу и подраться у меня интереса не вызвал. Когда один мужчина зовёт другого поговорить на улице, это очевидно означает призыв к драке. Но слова "драться" я не слышал.
В чем хотел разобраться Кокорин? Этот вопрос лучше ему задать. Кажется, была суть в том, что если кто-то не удовлетворён его поведением, он готов выйти с этим человеком на улицу и разобраться.
Что делал Пак в этот момент? Он и пошёл на улицу", - цитирует Краснова "Чемпионат.сом".
"А. Кокорин сказал: "Если есть здесь смелые мужчины, пойдём выйдем и поговорим на улице". Не видел, чтобы кто-то принял это предложение. Сам он никого не хватал, никуда не тащил.
Исходила ли угроза посетителям кафе с учётом этого высказывания? Я за них не могу ответить. Ко мне никто близко не подходил, физически не трогал. Призыв выйти на улицу и подраться у меня интереса не вызвал. Когда один мужчина зовёт другого поговорить на улице, это очевидно означает призыв к драке. Но слова "драться" я не слышал.
В чем хотел разобраться Кокорин? Этот вопрос лучше ему задать. Кажется, была суть в том, что если кто-то не удовлетворён его поведением, он готов выйти с этим человеком на улицу и разобраться.
Что делал Пак в этот момент? Он и пошёл на улицу", - цитирует Краснова "Чемпионат.сом".
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