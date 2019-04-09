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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Павел Мамаев: мы ещё полгода просидим, если будем всё перечитывать

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев выступил в суде, на котором рассматривается его дело и нападающего "Зенита" Александра Кокорина по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.

"Наши адвокаты предлагают спокойно посмотреть видео и на основе его дать показания. Мы полгода уже так сидим, ещё полгода просидим так же, если будем перечитывать всё. Прокурор затягивает процесс, перечитывая показания. Может, ей нравится читать, я не знаю.

Ваша честь, мы давали допрос на камеру. На бумаге может быть всё что угодно", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом"/
Теги: Мамаев
Сегодня, 22:20
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