Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:59
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (8)
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (8)
16:02
Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (18)
Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (18)
14:25
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (34)
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (34)
13:44
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (48)
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (48)
12:21
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
Павел Мамаев: мы ещё полгода просидим, если будем всё перечитывать
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев выступил в суде, на котором рассматривается его дело и нападающего "Зенита" Александра Кокорина по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.
"Наши адвокаты предлагают спокойно посмотреть видео и на основе его дать показания. Мы полгода уже так сидим, ещё полгода просидим так же, если будем перечитывать всё. Прокурор затягивает процесс, перечитывая показания. Может, ей нравится читать, я не знаю.
Ваша честь, мы давали допрос на камеру. На бумаге может быть всё что угодно", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом"/
"Наши адвокаты предлагают спокойно посмотреть видео и на основе его дать показания. Мы полгода уже так сидим, ещё полгода просидим так же, если будем перечитывать всё. Прокурор затягивает процесс, перечитывая показания. Может, ей нравится читать, я не знаю.
Ваша честь, мы давали допрос на камеру. На бумаге может быть всё что угодно", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом"/
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.