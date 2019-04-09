Россия РПЛ 2018/19
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18:59
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (8)
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (8)
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Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (18)
Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (18)
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"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (34)
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Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (48)
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Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.
Напомним, суд объявил перерыв в слушаниях по делу Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Заседание возобновится завтра, 10 апреля.
"Пресса! Напишите, что произошло. А не о том, кто как выглядел. Что свидетели говорили. Спасибо!", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Напомним, суд объявил перерыв в слушаниях по делу Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Заседание возобновится завтра, 10 апреля.
"Пресса! Напишите, что произошло. А не о том, кто как выглядел. Что свидетели говорили. Спасибо!", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
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