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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.

Напомним, суд объявил перерыв в слушаниях по делу Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Заседание возобновится завтра, 10 апреля.

"Пресса! Напишите, что произошло. А не о том, кто как выглядел. Что свидетели говорили. Спасибо!", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 23:07)
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И сколько же можно терпеть эту гнилую власть...Они же всех считают за Быдло...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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