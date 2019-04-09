Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Владислав Радимов – Кокорину и Мамаеву: терпения, не сойдите с ума

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментровал итоги заседания Пресненского суда в Москве, где проходило слушание свидетелей по инцидентам с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева осенью 2018-го.
"Первый день суда над Кокориным/Мамаевым – это как шоу "за стеклом"! Свидетели, адвокаты, прокурор... Такое ощущение, что это розыгрыш! И это будет длиться пару месяцев...Лучше бы закрытое слушание было. Пацаны, не знаю, что сказать, терпения, не сойдите с ума", – написал Радимов в Твиттере.
Теги: Радимов Кокорин Мамаев
Вчера, 23:30
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#1  Я россиянин  Россия (Вчера, 23:51)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
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- как я!!


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Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
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