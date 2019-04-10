Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Александр Тарханов: разговаривал с владельцем "Пюника", готов вернуться работать в Армению

Российский специалист Александр Тарханов подтвердил информацию, что может стать новым главным тренером "Пюника".

"Я могу подтвердить информацию, что я могу возглавить армянский «Пюник». Пока ничего конкретного не могу сказать, сейчас я нахожусь далеко от Армении. Я разговаривал с владельцем "Пюника" Артуром Согомоноям, я очень хорошо его знаю, у нас дружеские отношения. Я свою тренерскую карьеру начинал в Армении и готов вернуться на пост главного тренера", - цитирует Тарханова Sport24.
Теги: Тарханов Пюник
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