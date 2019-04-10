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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат Кокорина: сегодняшнее судебное заседание оправдало все ожидания защиты

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала итоги первого заседания суда по делу ее подзащитного.

"Сегодняшнее судебное заседание оправдало все ожидания защиты. Все свидетели, которые были допрошены не подтверждают, то что вменяется следствием ребятам. Все свидетели, отвечая на вопрос, говорят, что действия были спонтанные, а это значит не было никакого сговора. основная наша задача была выяснить по эпизоду с господином Паком, который произошёл в кафе "Кофемания". Из ответов свидетелей видно, что не было ни сговора, ни какой то преднамеренности, что на лицо конфликт между Паком и всей компанией, свидетели показывают то, что конфликт был на лицо, что Пак вел себя достаточно агрессивно в отношении ребят, и что с его стороны было допущено оскорбление, которое вызвало такую реакцию. Что касается первого эпизода, связанного с Соловчуком у клуба "Эгоист", то на сегодняшний день все свидетели показывают, что Александр Кокорин участия в драке не принимал", - цитирует Стукалову RT.
Теги: Кокорин Мамаев
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