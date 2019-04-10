Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Массимо Каррера - о своем будущем: я жду лучшего предложения, готов работать за границей

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что пока не ведет переговоров о работе.

"Я жду лучшего со всех точек зрения предложения. У меня большое желание, но пока ничего нет. Я не отказываюсь ни от каких вариантов, готов к любому приключению, в том числе к поездке за границу. Решающим будет масштаб проекта", — цитирует Карреру La Gazzetta dello Sport.
Теги: Каррера
Сегодня, 10:18
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