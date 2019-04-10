Россия РПЛ 2018/19
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Выбран лучший игрок 22-го тура российской Премьер-лиги
Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура российской Премьер-лиги.
19-летний футболист победил в голосовании, которое РПЛ проводит совместно с "Матч ТВ" и "Матч Премьер" в социальной сети "Вконтакте".
Сигурдссон набрал 21?431 голос (55,42%), обойдя защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого (12 124, 31,35%) и вратаря "Анжи" Юрия Дюпина (1 568, 4,05%).
В дерби со "Спартаком" (2:0) Сигурдссон забил оба мяча своей команды.
19-летний футболист победил в голосовании, которое РПЛ проводит совместно с "Матч ТВ" и "Матч Премьер" в социальной сети "Вконтакте".
Сигурдссон набрал 21?431 голос (55,42%), обойдя защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого (12 124, 31,35%) и вратаря "Анжи" Юрия Дюпина (1 568, 4,05%).
В дерби со "Спартаком" (2:0) Сигурдссон забил оба мяча своей команды.
? Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 22-го тура стал Арнор Сигурдссон!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) April 10, 2019
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? Нападающий ЦСКА набрал 21 431 голос (55,42%) пользователей ВКонтакте!
В игре со «Спартаком» (2:0) Арнор оформил дубль! pic.twitter.com/MbPCZPg0gv
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