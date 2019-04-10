Выбран лучший игрок 22-го тура российской Премьер-лиги

? Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 22-го тура стал Арнор Сигурдссон!

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? Нападающий ЦСКА набрал 21 431 голос (55,42%) пользователей ВКонтакте!



В игре со «Спартаком» (2:0) Арнор оформил дубль! pic.twitter.com/MbPCZPg0gv