Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Выбран лучший игрок 22-го тура российской Премьер-лиги

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура российской Премьер-лиги.

19-летний футболист победил в голосовании, которое РПЛ проводит совместно с "Матч ТВ" и "Матч Премьер" в социальной сети "Вконтакте".

Сигурдссон набрал 21?431 голос (55,42%), обойдя защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого (12 124, 31,35%) и вратаря "Анжи" Юрия Дюпина (1 568, 4,05%).

В дерби со "Спартаком" (2:0) Сигурдссон забил оба мяча своей команды.

Теги: Спартак ЦСКА Сигурдссон А.
Сегодня, 10:29
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7
(3)
#7  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:39)
  • 0
  •  (2)

Цитата: ДЯДЬКА
По мне лучший Фернандес, знатно он из Айртона клоуна сделал


Марио и Акинфеев - почти всегда лучшие в ЦСКА) им не привыкать. А для Зиги- впервые.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#6  cska1971  Москва (Сегодня, 11:25)
  • +1
  •  (1)

Цитата: ДЯДЬКА
По мне лучший Фернандес


Точно так...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  Barbed   (Сегодня, 11:22)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тень отца,
пусть тебе Трахтенберг твои пейсы поправит. Заодно подмоет тебя после свиноёпчика)
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#4  ДЯДЬКА   (Сегодня, 11:13)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
По мне лучший Фернандес, знатно он из Айртона клоуна сделал
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#3  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 11:12)
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: Barbed
России

пейсы поправь, гусский joy


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 10:43)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
странно, почему не глушаков?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Barbed   (Сегодня, 10:38)
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Заслуженно. Сколько радости парень своими голами доставил всей адекватной футбольной России flushed
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
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