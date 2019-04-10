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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Шамиль Газизов: рано говорить о продаже Дивеева, но мне кажется, Игорь уже игрок ЦСКА

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов оценил вероятность полноценного трансфера защитника команды Игоря Дивеева в ЦСКА.

"Думаю, все, что сейчас происходит, доказывает: мы все сделали правильно. Решенный ли вопрос с его продажей? Рано говорить, но мне кажется, Игорь уже игрок ЦСКА", – сказал Газизов.

Известия
Теги: Газизов Дивеев Уфа ЦСКА
Сегодня, 10:38
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7
(4)
#7  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:37)
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Уже не кажется)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#6  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 11:36)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
Цитата: orb13
Это будет просто удивительно,если будет не так!

да что удивительного, сейчас Зенит поманит рублем и удивительное закончится

Ну поманит и что??? У Вас молодняк не приживается, особенно в защите. Нет у Вас той самой семьи и тренера в команде, как в ЦСКА. Да и нужно ли это Зениту??? Денег докуя, бери и покупай готовых игроков под тренера (СЕМАКА)
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#5  Ali Seitov   (Сегодня, 11:23)
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да там и останется!
Регистрация: 10.04.2019 [жалоба]
#4  студия дускай   (Сегодня, 11:20)
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есть надежда что с уходом дивеева закончится данная стратегия уфы и начнется новая не навреди себе сам
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#3  Barbed   (Сегодня, 11:20)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
safonas,
Пока что картина обратная: Ахметов был на сборе Зенита, а оказался в ЦСКА)
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 11:12)
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Цитата: orb13
Это будет просто удивительно,если будет не так!

да что удивительного, сейчас Зенит поманит рублем и удивительное закончится


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 11:09)
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Это будет просто удивительно,если будет не так!


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
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