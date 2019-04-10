Россия РПЛ 2018/19
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09:48
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
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"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
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Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (3)
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Шамиль Газизов: рано говорить о продаже Дивеева, но мне кажется, Игорь уже игрок ЦСКА
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов оценил вероятность полноценного трансфера защитника команды Игоря Дивеева в ЦСКА.
"Думаю, все, что сейчас происходит, доказывает: мы все сделали правильно. Решенный ли вопрос с его продажей? Рано говорить, но мне кажется, Игорь уже игрок ЦСКА", – сказал Газизов.
Известия
"Думаю, все, что сейчас происходит, доказывает: мы все сделали правильно. Решенный ли вопрос с его продажей? Рано говорить, но мне кажется, Игорь уже игрок ЦСКА", – сказал Газизов.
Известия
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