Россия РПЛ 2018/19
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Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
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Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (4)
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (4)
Павел Мамаев: с каждым днем настроение все лучше и лучше!
Сегодня, в 12:00, возобновилось заседание Пресненского суда города Москвы по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Мамаев перед началом слушаний рассказал о своем настроении.
"Как настроение? Отлично! С каждым днем все лучше и лучше", — передает слова Мамаева корреспондент Sport24.
Мамаев перед началом слушаний рассказал о своем настроении.
"Как настроение? Отлично! С каждым днем все лучше и лучше", — передает слова Мамаева корреспондент Sport24.
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