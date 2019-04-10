Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Павел Мамаев: с каждым днем настроение все лучше и лучше!

Сегодня, в 12:00, возобновилось заседание Пресненского суда города Москвы по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Мамаев перед началом слушаний рассказал о своем настроении.

"Как настроение? Отлично! С каждым днем все лучше и лучше", — передает слова Мамаева корреспондент Sport24.
Теги: Мамаев
Сегодня, 12:46
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2
(1)
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Привыкает.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 13:04)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Нашел своё место в жизни


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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