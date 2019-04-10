Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:48
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Вчера, 23:54
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
Вчера, 22:42
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (4)
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (4)
Неманья Пейчинович тренируется вместе с "Локомотивом"
Сегодня на открытой тренировке "Локомотива" перед матчем с "Ахматом" появился бывший защитник "железнодорожников" Неманья Пейчинович.
Пейчинович выступал за "Локомотив" с 2014 по 2018 года. В составе "Локо" он дважды становился обладателем Кубка и один раз выигрывал чемпионство.
"СЭ"
Пейчинович выступал за "Локомотив" с 2014 по 2018 года. В составе "Локо" он дважды становился обладателем Кубка и один раз выигрывал чемпионство.
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.