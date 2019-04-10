Неманья Пейчинович тренируется вместе с "Локомотивом"

Сегодня на открытой тренировке "Локомотива" перед матчем с "Ахматом" появился бывший защитник "железнодорожников" Неманья Пейчинович.Пейчинович выступал за "Локомотив" с 2014 по 2018 года. В составе "Локо" он дважды становился обладателем Кубка и один раз выигрывал чемпионство.