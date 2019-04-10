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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Неманья Пейчинович тренируется вместе с "Локомотивом"

Сегодня на открытой тренировке "Локомотива" перед матчем с "Ахматом" появился бывший защитник "железнодорожников" Неманья Пейчинович.

Пейчинович выступал за "Локомотив" с 2014 по 2018 года. В составе "Локо" он дважды становился обладателем Кубка и один раз выигрывал чемпионство.

"СЭ"
Теги: Пейчинович Локомотив
Сегодня, 13:20
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