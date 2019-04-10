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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал свое увольнение из клуба.

"Мы на одно очко отставали от второго места в таблице, а не боролись за выживание. Возможно, решение было поспешным, но что поделать… Есть сожаления, но я двигаюсь дальше", – сказал Каррера.

La Gazetta dello Sport
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 14:10
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(7)
#5  какзайчонок  Москва (Сегодня, 15:23)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
уже пора ему угомониться...Ведь даже в Уфу не позвали.Хотя может он в ФНЛ метит???
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#4  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:06)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Молчи, негодный макаронник!)))
Толи дело сейчас - и игра есть, и результат, и чемпионство почти в кармане, и болельщики едины, и играют самые сильные))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#3  sanyapytilin   (Сегодня, 14:56)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Отстаньте уже от мужика, он сделал то, что с гнилой поросятней никто не мог сделать 16 лет и ближайшие 16 ещё не сможет


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 14:40)
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, когда закончатся откровения сбитого лётчика, когда их перестанут выкладывать? Когда наплачет, его пожалеют, и позовут назад?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:11)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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