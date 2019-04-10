Россия РПЛ 2018/19
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Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал свое увольнение из клуба.
"Мы на одно очко отставали от второго места в таблице, а не боролись за выживание. Возможно, решение было поспешным, но что поделать… Есть сожаления, но я двигаюсь дальше", – сказал Каррера.
La Gazetta dello Sport
"Мы на одно очко отставали от второго места в таблице, а не боролись за выживание. Возможно, решение было поспешным, но что поделать… Есть сожаления, но я двигаюсь дальше", – сказал Каррера.
La Gazetta dello Sport
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