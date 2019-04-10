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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с Криштиану Роналду.

"Общаюсь со многими не из мира ММА. С тем же Криштиану Роналду мы переписываемся, общаемся после каждого его матча.

Пригласить его в Дагестан? Не знаю даже, такая мысль не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанимать. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают.

В любом случае, он - самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить", – сказал Нурмагомедов.

Матч ТВ
Теги: Роналду
Сегодня, 14:24
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#1  sanyapytilin   (Сегодня, 14:54)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Чеченцев попросите, они смогут, если немного территории отдадите


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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