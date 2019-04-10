Россия РПЛ 2018/19
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Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с Криштиану Роналду.
"Общаюсь со многими не из мира ММА. С тем же Криштиану Роналду мы переписываемся, общаемся после каждого его матча.
Пригласить его в Дагестан? Не знаю даже, такая мысль не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанимать. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают.
В любом случае, он - самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить", – сказал Нурмагомедов.
Матч ТВ
"Общаюсь со многими не из мира ММА. С тем же Криштиану Роналду мы переписываемся, общаемся после каждого его матча.
Пригласить его в Дагестан? Не знаю даже, такая мысль не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанимать. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают.
В любом случае, он - самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить", – сказал Нурмагомедов.
Матч ТВ
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