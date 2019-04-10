Россия РПЛ 2018/19 
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Минспорта РФ: футбол — самый популярный вид спорта в России, хоккей на десятом месте

Согласно данным Министерства спорта РФ, самым популярным видом спорта в России является футбол.

Им занимается 3099967 человек. В тройку видов спорта по наибольшему вовлечению россиян также входят волейбол (2316135 человек) и плавание (1916140). Хоккей расположился в рейтинге на десятом месте. Им занимается 636842 человека.
Сегодня, 14:27
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11
(4)
#11  tiki  Москва (Сегодня, 15:20)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Босх
ты маасковский идиот..какие щитки..какие бутсы???
совсем там поохуели в Маскваабаде?
Все как в бразимлии или аргентине..пустырь..иияч..камни вместо ворот..или спортзал..4на 4..футзал карочи

за словами следи


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#10  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 15:14)
  • 0
  •  (0)
online

Популярность и количество занимающихся людей каким-либо видом спорта - две большие разницы. Погонять мяч во дворе и поплавать летом в речке -это не футбол и не плавание. И, если следовать логике министерства спорта РФ, самым популярным видом "спорта" в нашей стране должен быть с.е.к.с, так как им занимается гораздо больше людей, чем всеми видами спорта вместе взятыми.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#9  cska1971  Москва (Сегодня, 15:14)
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  •  (0)

Цитата: Бывалый
Волейбол мне кажется сильно очень завышен


Такое впечатление, что в число занимающихся включили всех, кто вечерком на даче с соседями выходит мячик попинать, и тех, кто на пляже волейболит...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#8  Босх  Россия (Сегодня, 15:06)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
карочи... пляжное это! вопрос- каким видом СПОРТА!!!! вы занимаетесь-и все пишут- плаваю1 Потому что в бассейн ходят иногда и на море плавают раз в год..и тут же волейбол..пляжное..и вот нам выдают "типа статистику.опрос2..ага.
Вы по ТВ трансляциям смотрите..кто чем интересуется...
могу сказать только одно- путин футбол не любит,и от этого много бед..и он решил посадить кокору с мамаем..как хРУЩЩЩЩ,..сажал стрельцова.Путин-ополоумел!

Цитата: tiki
ага,только есть одна маленькая причина. купить бутсы и щитки, это не хоккейная форма.

ты маасковский идиот..какие щитки..какие бутсы???
совсем там поохуели в Маскваабаде?
Все как в бразимлии или аргентине..пустырь..иияч..камни вместо ворот..или спортзал..4на 4..футзал карочи


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#7  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:03)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Волейбол мне кажется сильно очень завышен
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#6  sanyapytilin   (Сегодня, 14:52)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Они бредят, мне кажется...хоккей на 9 месте? Не верю


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#5  RenarTickle  Москва (Сегодня, 14:47)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Так всё-таки, футбольная страна...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Сегодня, 14:46)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
ага,только есть одна маленькая причина. купить бутсы и щитки, это не хоккейная форма.
к сожалению не каждый может себе это позволить.а про вратарскую вообще молчу


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 14:37)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Вот что значит система подготовки.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#2  Barbed   (Сегодня, 14:30)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ганнибал,
И бои без правил)
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#1  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 14:28)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Незнаю...девушки все хоккей предпочитают!)))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
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