Россия РПЛ 2018/19
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Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Минспорта РФ: футбол — самый популярный вид спорта в России, хоккей на десятом месте
Согласно данным Министерства спорта РФ, самым популярным видом спорта в России является футбол.
Им занимается 3099967 человек. В тройку видов спорта по наибольшему вовлечению россиян также входят волейбол (2316135 человек) и плавание (1916140). Хоккей расположился в рейтинге на десятом месте. Им занимается 636842 человека.
Им занимается 3099967 человек. В тройку видов спорта по наибольшему вовлечению россиян также входят волейбол (2316135 человек) и плавание (1916140). Хоккей расположился в рейтинге на десятом месте. Им занимается 636842 человека.
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