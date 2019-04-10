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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал суд над бывшим игроком клуба Павлом Мамаевым.

"Мамаев, кстати, когда-то был в ЦСКА. В любом случае, человек не может считать, что если он футболист и у него заслуги, то он может бить другого человека стулом. Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды", — цитирует Гинера Автомобили.ru.
Теги: Мамаев ЦСКА Гинер
Сегодня, 14:56
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(1)
#3  kapitan601  Астрахань (Сегодня, 15:14)
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  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Снимаю шляпу перед Е.Л.Гинером! Первый раз похвалил его. Сказал всё прямо, честно и по делу!
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
#2  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:09)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Гинер! Не побоялся сказать правду. Не юлит как вошь на сковородке и не жалеет быдло
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#1  Critique   (Сегодня, 15:05)
  • 0
  •  (2)

Не думал, что лошадиные могут так трезво рассуждать.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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