Россия РПЛ 2018/19
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У Александра Головина нашли различных виртуальных предметов из видеоигр на 2 млн рублей
У полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина насчитали предметов из видеоигр на 2 миллиона рублей.
Согласно данным телеграм-канала Cyberslovo, $23 тысячи (1,5 млн рублей) спортсмен потратил на 200 "скинов" в игре CS: GO. Еще в $6 тысяч (400 тысяч рублей) ему обошлись почти 3 тысячи вещей из Dota 2.
У Головина есть более 10 ножей и снайперская винтовка AWP Dragon Lorес качеством "прямо с завода", ценой примерно 120 тысяч рублей. Много "скинов" названы в честь футболиста — Kaltan17 или Golova 17.
Согласно данным телеграм-канала Cyberslovo, $23 тысячи (1,5 млн рублей) спортсмен потратил на 200 "скинов" в игре CS: GO. Еще в $6 тысяч (400 тысяч рублей) ему обошлись почти 3 тысячи вещей из Dota 2.
У Головина есть более 10 ножей и снайперская винтовка AWP Dragon Lorес качеством "прямо с завода", ценой примерно 120 тысяч рублей. Много "скинов" названы в честь футболиста — Kaltan17 или Golova 17.
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