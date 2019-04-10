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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

У Александра Головина нашли различных виртуальных предметов из видеоигр на 2 млн рублей

У полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина насчитали предметов из видеоигр на 2 миллиона рублей.

Согласно данным телеграм-канала Cyberslovo, $23 тысячи (1,5 млн рублей) спортсмен потратил на 200 "скинов" в игре CS: GO. Еще в $6 тысяч (400 тысяч рублей) ему обошлись почти 3 тысячи вещей из Dota 2.

У Головина есть более 10 ножей и снайперская винтовка AWP Dragon Lorес качеством "прямо с завода", ценой примерно 120 тысяч рублей. Много "скинов" названы в честь футболиста — Kaltan17 или Golova 17.
Теги: Головин
Сегодня, 15:29
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6
(2)
#6  Barbed   (Сегодня, 17:05)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Тень отца,
кушай конскую смятанку, кушай
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#5  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:03)
  • -1
  •  (1)
online

Старая маничка у копытных. К зеркалу подошел, уши длинные увидел - надо убедить себя, что ты эльф, а не ишак... И ну шпилить в какую-нить вовку прекрасной эльфийкой Дободриэль... Говорят сам Гиенер играет как мудрый эльв Пейсолаз...


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#4  safonas   (Сегодня, 16:55)
  • +1
  •  (1)
online

лучше пусть в игрушки между тренировками играем, чем гульванит как уже надоевшие всем личности


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#3  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30)
  • +1
  •  (1)

Донатор
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#2  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 16:17)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Да и пофиг. Может себе позволить. Страшнее, когда люди с мизерной зарплатой, покупающие половину товаров в кредит, вливают в онлайн игрушки половину зарплаты, а то и больше
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#1  seich85   (Сегодня, 16:15)
  • +2
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Тоже мне показатель!)))) У Лёхи (HARDPLAY) тоже Драгонлор с завода есть и еще куча всего!
Регистрация: 20.03.2018 [жалоба]
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