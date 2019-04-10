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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат Кокорина Стукалова: отец Пака не мертв

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала сообщения в СМИ по итогам первого заседания суда по делу ее подзащитного.

Напомним, что во вторник, 9 апреля, началось полноценное рассмотрение дела.

– Вы занимаетесь фигней, вы что творите? Я разговаривала с журналистом, а потом повернулась к своим людям, к родственникам. Мы говорили уже о другом.

– Но вы фамилию Пака не упоминали?

– Я не знаю, откуда это взялось.

– Так он умер или нет, отец Пака?

– Конечно это ложная информация.

– Так он живой?

– Да, наверное, я не знаю. Я не слежу за отцом Пака.

– То есть вы не упоминали фамилию Пака?

– Нет конечно, вы меня неправильно поняли. Это ложная информация. Вы что творите?

– Подождите. Но вы же стояли и ругались с журналистом Mash.

– Да вы мне сейчас не объясняйте, с кем я ругалась. Я с ним не ругалась. Я с Гайдаром (сотрудник Mash) в отличных отношениях. Я с ним не ругалась. Я к нему подошла и сказала, что то, что они с сарказмом вчера напечатали – это просто некрасиво выглядело. Он ответил: "Ну вы понимаете, у нас такой стиль". Я ему сказала: "Ну меняйте стиль, это же карма". А дальше я повернулась и мы говорили совершенно о другом. Я его увидела и прервала разговор.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
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#1  Яamon   (Сегодня, 16:55)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
что это за xуйня? набор слов какой-то.
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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