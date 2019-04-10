Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:16
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (2)
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (2)
14:56
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (9)
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (9)
14:24
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
14:10
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (10)
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (10)
13:46
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (7)
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (7)
12:28
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (2)
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (2)
09:48
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Адвокат Кокорина Стукалова: отец Пака не мертв
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала сообщения в СМИ по итогам первого заседания суда по делу ее подзащитного.
Напомним, что во вторник, 9 апреля, началось полноценное рассмотрение дела.
– Вы занимаетесь фигней, вы что творите? Я разговаривала с журналистом, а потом повернулась к своим людям, к родственникам. Мы говорили уже о другом.
– Но вы фамилию Пака не упоминали?
– Я не знаю, откуда это взялось.
– Так он умер или нет, отец Пака?
– Конечно это ложная информация.
– Так он живой?
– Да, наверное, я не знаю. Я не слежу за отцом Пака.
– То есть вы не упоминали фамилию Пака?
– Нет конечно, вы меня неправильно поняли. Это ложная информация. Вы что творите?
– Подождите. Но вы же стояли и ругались с журналистом Mash.
– Да вы мне сейчас не объясняйте, с кем я ругалась. Я с ним не ругалась. Я с Гайдаром (сотрудник Mash) в отличных отношениях. Я с ним не ругалась. Я к нему подошла и сказала, что то, что они с сарказмом вчера напечатали – это просто некрасиво выглядело. Он ответил: "Ну вы понимаете, у нас такой стиль". Я ему сказала: "Ну меняйте стиль, это же карма". А дальше я повернулась и мы говорили совершенно о другом. Я его увидела и прервала разговор.
"СЭ"
Напомним, что во вторник, 9 апреля, началось полноценное рассмотрение дела.
– Вы занимаетесь фигней, вы что творите? Я разговаривала с журналистом, а потом повернулась к своим людям, к родственникам. Мы говорили уже о другом.
– Но вы фамилию Пака не упоминали?
– Я не знаю, откуда это взялось.
– Так он умер или нет, отец Пака?
– Конечно это ложная информация.
– Так он живой?
– Да, наверное, я не знаю. Я не слежу за отцом Пака.
– То есть вы не упоминали фамилию Пака?
– Нет конечно, вы меня неправильно поняли. Это ложная информация. Вы что творите?
– Подождите. Но вы же стояли и ругались с журналистом Mash.
– Да вы мне сейчас не объясняйте, с кем я ругалась. Я с ним не ругалась. Я с Гайдаром (сотрудник Mash) в отличных отношениях. Я с ним не ругалась. Я к нему подошла и сказала, что то, что они с сарказмом вчера напечатали – это просто некрасиво выглядело. Он ответил: "Ну вы понимаете, у нас такой стиль". Я ему сказала: "Ну меняйте стиль, это же карма". А дальше я повернулась и мы говорили совершенно о другом. Я его увидела и прервала разговор.
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.