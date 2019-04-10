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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Андрей Андрацкин, бариста кафе "Кофемания" в день, когда там состоялась драка с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Он заявил, что начальство заведения вызвало полицию после этого инцидента.

- Всех знаете?

- Двоих не знаю, как зовут.

- Отношений с ними не имеете?

- Нет, не имею.

- Как вы относитесь к делу?

- В 7.30 утра я приступил к своим обязанностям. Я бариста "Кофемании". Я пришел на работу. Посетители пришли в 8 или в 9 утра. Они заняли левый дальний зал от входа.

- Сколько было посетителей в то время?

- Я точно не вспомню, но порядка 15 человек.

- Женщины были?

- Да, конечно.

- Зашли в зал, что дальше?

- Они начали заказывать алкоголь, пить, шуметь. Ну там… девушки с ними были, они целовались. Они встречали их ходили.

- Вели себя громко?

- Да.

- Выражались нецензурно?

- Да.

- Как это все выглядело?

- Не совсем по формату нашего заведения.

- Они привлекали внимание посетителей?

- Конечно.

- Жалобы поступали?

- Лично мне – нет.

- Кто-то из сотрудников вызвавл полицию?

- Я знаю, что начальство вызывало полицию. Я работаю за барной стойкой, это 15 метров. Я работал, и мог не все слышать, не все видеть. Я знаю, что кто-то из персонала просил вести себя потише, но просьба была проигнорирована. Следом, насколько я понимаю, Пак сделал замечание. Я понятия не имею в какой форме.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:52
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#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 18:01)
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Сравните показания бармена и предыдущих "свидетелей Какорена". Такое впечатление, что вот это - Хомо Сапиенс, а до него выступали натуральные бандерлоги.
Мля, их же всем скопом даже не на нары, а в зоопарк надо сажать


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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