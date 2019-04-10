Россия РПЛ 2018/19
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Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
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Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию
В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Андрей Андрацкин, бариста кафе "Кофемания" в день, когда там состоялась драка с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Он заявил, что начальство заведения вызвало полицию после этого инцидента.
- Всех знаете?
- Двоих не знаю, как зовут.
- Отношений с ними не имеете?
- Нет, не имею.
- Как вы относитесь к делу?
- В 7.30 утра я приступил к своим обязанностям. Я бариста "Кофемании". Я пришел на работу. Посетители пришли в 8 или в 9 утра. Они заняли левый дальний зал от входа.
- Сколько было посетителей в то время?
- Я точно не вспомню, но порядка 15 человек.
- Женщины были?
- Да, конечно.
- Зашли в зал, что дальше?
- Они начали заказывать алкоголь, пить, шуметь. Ну там… девушки с ними были, они целовались. Они встречали их ходили.
- Вели себя громко?
- Да.
- Выражались нецензурно?
- Да.
- Как это все выглядело?
- Не совсем по формату нашего заведения.
- Они привлекали внимание посетителей?
- Конечно.
- Жалобы поступали?
- Лично мне – нет.
- Кто-то из сотрудников вызвавл полицию?
- Я знаю, что начальство вызывало полицию. Я работаю за барной стойкой, это 15 метров. Я работал, и мог не все слышать, не все видеть. Я знаю, что кто-то из персонала просил вести себя потише, но просьба была проигнорирована. Следом, насколько я понимаю, Пак сделал замечание. Я понятия не имею в какой форме.
"Спорт-Экспресс"
- Всех знаете?
- Двоих не знаю, как зовут.
- Отношений с ними не имеете?
- Нет, не имею.
- Как вы относитесь к делу?
- В 7.30 утра я приступил к своим обязанностям. Я бариста "Кофемании". Я пришел на работу. Посетители пришли в 8 или в 9 утра. Они заняли левый дальний зал от входа.
- Сколько было посетителей в то время?
- Я точно не вспомню, но порядка 15 человек.
- Женщины были?
- Да, конечно.
- Зашли в зал, что дальше?
- Они начали заказывать алкоголь, пить, шуметь. Ну там… девушки с ними были, они целовались. Они встречали их ходили.
- Вели себя громко?
- Да.
- Выражались нецензурно?
- Да.
- Как это все выглядело?
- Не совсем по формату нашего заведения.
- Они привлекали внимание посетителей?
- Конечно.
- Жалобы поступали?
- Лично мне – нет.
- Кто-то из сотрудников вызвавл полицию?
- Я знаю, что начальство вызывало полицию. Я работаю за барной стойкой, это 15 метров. Я работал, и мог не все слышать, не все видеть. Я знаю, что кто-то из персонала просил вести себя потише, но просьба была проигнорирована. Следом, насколько я понимаю, Пак сделал замечание. Я понятия не имею в какой форме.
"Спорт-Экспресс"
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