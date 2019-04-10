Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
16:16
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
14:56
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (14)
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (14)
14:24
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
14:10
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (12)
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (12)
13:46
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (9)
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (9)
12:28
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (2)
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (2)
09:48
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Работник кафе: у нас обычные стулья, но получить таким можно сильно
Андрей Андрацкин, работник "Кофемании" и свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о конфликте между форвардом и чиновником Минпромторга Денисом Паком.
"Вокруг Кирилла стояло несколько человек, выражавших агрессию. Далее один человек берёт стул, замахивается, пытается нанести удар, другой пытается остановить, но не получается, и стулом наносится удар. Стулом попали. Кажется, что в по лицу и телу.
Стулья в заведении обычные. Ребёнок может поднять. Но, учитывая замах и центробежную силу, можно сильно получить им, как и любым другим стулом.
Пак попытался выставить руки, это же человеческий рефлекс. У нас политика такая, что мы не можем скрутить и вывести, только стоять и просить закончить", - цитирует Андрацкина "Чемпионат.сом".
"Вокруг Кирилла стояло несколько человек, выражавших агрессию. Далее один человек берёт стул, замахивается, пытается нанести удар, другой пытается остановить, но не получается, и стулом наносится удар. Стулом попали. Кажется, что в по лицу и телу.
Стулья в заведении обычные. Ребёнок может поднять. Но, учитывая замах и центробежную силу, можно сильно получить им, как и любым другим стулом.
Пак попытался выставить руки, это же человеческий рефлекс. У нас политика такая, что мы не можем скрутить и вывести, только стоять и просить закончить", - цитирует Андрацкина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.