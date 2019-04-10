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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Работник кафе: у нас обычные стулья, но получить таким можно сильно

Андрей Андрацкин, работник "Кофемании" и свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о конфликте между форвардом и чиновником Минпромторга Денисом Паком.

"Вокруг Кирилла стояло несколько человек, выражавших агрессию. Далее один человек берёт стул, замахивается, пытается нанести удар, другой пытается остановить, но не получается, и стулом наносится удар. Стулом попали. Кажется, что в по лицу и телу.

Стулья в заведении обычные. Ребёнок может поднять. Но, учитывая замах и центробежную силу, можно сильно получить им, как и любым другим стулом.

Пак попытался выставить руки, это же человеческий рефлекс. У нас политика такая, что мы не можем скрутить и вывести, только стоять и просить закончить", - цитирует Андрацкина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:04
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#1  Шмайхель   (Сегодня, 18:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Стулья в заведении обычные. Ребёнок может поднять. Но, учитывая замах и центробежную силу, можно сильно получить им, как и любым другим стулом.
...Самый важный свидетель : " Я стул ,я обычный кабацкий стул ,на меня пялят вонючие жопы , лепят снизу жвачку ,со мной танцуют медленные танцы ,иногда под меня рыгают от перепоя ..,но такого лиха ,как эти ногомячисты недоделанные сотворили, со мной ещё не было ".


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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