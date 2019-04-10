Россия РПЛ 2018/19
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17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
16:16
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
14:56
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
14:24
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
14:10
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (14)
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (14)
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Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (9)
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (9)
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Андрей Талалаев возглавил "Химки" (2)
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Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Александр Кокорин - прокурору: мы же не с вами разговариваем! Дайте нам в игре побыть
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин отреагировал на действие прокурора, который прервал вопрос адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика.
Напомним, сегодня, 10 апреля, в Пресненском районном суде Москвы продолжается слушание по делу Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых.
"Товарищ прокурор, мы же не с вами разговариваем! Дайте и нам в игре побыть", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Напомним, сегодня, 10 апреля, в Пресненском районном суде Москвы продолжается слушание по делу Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых.
"Товарищ прокурор, мы же не с вами разговариваем! Дайте и нам в игре побыть", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
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