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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
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16 Енисей 22 12
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Александр Кокорин - прокурору: мы же не с вами разговариваем! Дайте нам в игре побыть

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин отреагировал на действие прокурора, который прервал вопрос адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика.

Напомним, сегодня, 10 апреля, в Пресненском районном суде Москвы продолжается слушание по делу Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых.

"Товарищ прокурор, мы же не с вами разговариваем! Дайте и нам в игре побыть", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
Сегодня, 19:00
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5
(10)
#5  ajax1012  Москва (Сегодня, 20:33)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zaraza
это юриспруденция.говорить будешь когда скажут. а по факту говорят адвокаты, свидетели, прокуроры и судья. вы - КОГДА СКАЖУТ


Он так ничего и не понял.
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#4  miktar   (Сегодня, 20:19)
  • -2
  •  (4)
online

любимец Ленинграда...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#3  Barmaley   (Сегодня, 20:11)
  • -3
  •  (3)

Zaraza,
Вот что вообще мозгов нет прокурора послать в суде практически? Теперь им по полной влупят все что положено по закону. Эту лесбиянку сейчас превратят из свидетеля в соучастника. Она и пойдет паровозом у них. Во-первых посягнула на частную собственность без разрешения открыв дверь чужой машины и плюхнув свою завафленную попу на чужое сиденье. А при желании и попытку угона можно прописать.А водителя можно полностью оправдать. Пьяная толпа пыталась завладеть его машиной. И зачем -то начала мять ее крылья и капоты. В США их просто полиция постреляла-бы на месте безо всяких объяснений.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  spiri   (Сегодня, 19:26)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Челси»
а не послать ли Коку нахер*??при всем политесе??


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 19:03)
  • +3
  •  (15)
online

это юриспруденция.говорить будешь когда скажут. а по факту говорят адвокаты, свидетели, прокуроры и судья. вы - КОГДА СКАЖУТ
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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