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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Павел Мамаев – свидетелю Андрацкому: это тебе не Вегас

В Пресненском районном суде проходят слушания по делу Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Свидетель Андрей Андрацкий выразил недовольство тем, что его слова вырывают из контекста.

Свидетель достал телефон и говорит ему присылают сообщения с его цитатами: "Фразы вызывают из контекста! ".

Затем слово взял Павел Мамаев: "Ваша честь, а можно нам тоже дать возможность спортивные новости почитать? А то у нас доступа нет".

Свидетель: "Я думал что то, что я тут сказал, останется здесь".

Мамаев: "Это тебе не Вегас"!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 19:30
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(4)
#9  zenit47  СПБ (Сегодня, 20:32)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Marlboro,
Хера тебя швырнуло в последней фразе
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#8  gesha978  Москва (Сегодня, 20:19)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
santim,
ааааа... эвоно как. не смотрел.
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#7  Marlboro  Москва (Сегодня, 20:16)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот смойте с этого болвана все его татухи и вы там увидите, обычное быдло,село неотессаное,простое - мурло,ну как и на этом сайте,большинство ребят с берегов Невы.


--------------------
Спартак - 22 золота .
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#6  santim   (Сегодня, 20:07)
  • +1
  •  (3)
online

gesha978,
Потому что "То, что было в Вегасе - остается в Вегасе!"©
"Мальчишник в Вегасе".
Регистрация: 31.12.2016 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:59)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Правильно мрази, и дальше настраивайте судей против вас.

судьям давно заплачено, решение кулуарно давно вынесено
так что можно не церемониться
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 19:59)
  • -2
  •  (4)

Цитата: gesha978
а причём здесь вегас?

Ща ему в суде в очко сыграют, а потом в камере будет - с блекджеком и ш***ами


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:48)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Правильно мрази, и дальше настраивайте судей против вас.
Когда схлопочете по три-четыре года на зоне будет время все обстоятельно обдумать (поцелуи, "я лесбиянка").


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  spiri   (Сегодня, 19:44)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Челси»
а не пора ли эту гниду закрыть лет на пять??((


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#1  gesha978  Москва (Сегодня, 19:41)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а причём здесь вегас?
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
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