Россия РПЛ 2018/19
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17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
16:16
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
14:56
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
14:24
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
14:10
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (14)
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (14)
13:46
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Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (9)
12:28
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09:48
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Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Павел Мамаев – свидетелю Андрацкому: это тебе не Вегас
В Пресненском районном суде проходят слушания по делу Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Свидетель Андрей Андрацкий выразил недовольство тем, что его слова вырывают из контекста.
Свидетель достал телефон и говорит ему присылают сообщения с его цитатами: "Фразы вызывают из контекста! ".
Затем слово взял Павел Мамаев: "Ваша честь, а можно нам тоже дать возможность спортивные новости почитать? А то у нас доступа нет".
Свидетель: "Я думал что то, что я тут сказал, останется здесь".
Мамаев: "Это тебе не Вегас"!
"Спорт-Экспресс"
Свидетель достал телефон и говорит ему присылают сообщения с его цитатами: "Фразы вызывают из контекста! ".
Затем слово взял Павел Мамаев: "Ваша честь, а можно нам тоже дать возможность спортивные новости почитать? А то у нас доступа нет".
Свидетель: "Я думал что то, что я тут сказал, останется здесь".
Мамаев: "Это тебе не Вегас"!
"Спорт-Экспресс"
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