Россия РПЛ 2018/19
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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: мне пофиг, чем это закончится!
Андрей Андрацкин, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил противоречия в показаниях, данных в октябре 2018 года.
"Какие показания признаёте — те, что давали следователю, или те, что сейчас?" — спросила адвокат Стукалова.
"Я не противоречил. Говорил то же самое разными словами", — ответил свидетель.
"Что правда: то, что вы не видели, как наносился удар, или ваше детальное описание удара стулом?" — уточнил защитник Александр Кокорина.
"Момент, как летел стул, я видел", — ответил свидетель.
"Какие показания признаёте — которые давали следователю или которые давали сейчас?» — спросил адвокат.
«Возможно, сейчас они могут быть частично неверными, потому что прошло полгода», — ответил свидетель.
«Вы видели, как наносились удары?» — спросила Стукалова.
"Я вам чётко отвечу. Сейчас не могу точно сказать, видел я удар или нет, потому что в памяти сбивается: что я видел на видео, а что — своими глазами", — сказал свидетель.
"Чем вы объясните вопиющие противоречия в ваших же показаниях от 8 октября?" — спросил адвокат Прилипко.
"Блин, вы что, серьёзно думаете, что мне это нужно? У меня своих дел по горло. Я посмотрел, поржал, в курилке обсудил. А меня вызывают и просят всё вспомнить. Мне вообще пофиг, чем это закончится!" — ответил свидетель.
"Чемпионат.сом"
"Какие показания признаёте — те, что давали следователю, или те, что сейчас?" — спросила адвокат Стукалова.
"Я не противоречил. Говорил то же самое разными словами", — ответил свидетель.
"Что правда: то, что вы не видели, как наносился удар, или ваше детальное описание удара стулом?" — уточнил защитник Александр Кокорина.
"Момент, как летел стул, я видел", — ответил свидетель.
"Какие показания признаёте — которые давали следователю или которые давали сейчас?» — спросил адвокат.
«Возможно, сейчас они могут быть частично неверными, потому что прошло полгода», — ответил свидетель.
«Вы видели, как наносились удары?» — спросила Стукалова.
"Я вам чётко отвечу. Сейчас не могу точно сказать, видел я удар или нет, потому что в памяти сбивается: что я видел на видео, а что — своими глазами", — сказал свидетель.
"Чем вы объясните вопиющие противоречия в ваших же показаниях от 8 октября?" — спросил адвокат Прилипко.
"Блин, вы что, серьёзно думаете, что мне это нужно? У меня своих дел по горло. Я посмотрел, поржал, в курилке обсудил. А меня вызывают и просят всё вспомнить. Мне вообще пофиг, чем это закончится!" — ответил свидетель.
"Чемпионат.сом"
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