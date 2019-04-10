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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: мне пофиг, чем это закончится!

Андрей Андрацкин, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил противоречия в показаниях, данных в октябре 2018 года.

"Какие показания признаёте — те, что давали следователю, или те, что сейчас?" — спросила адвокат Стукалова.

"Я не противоречил. Говорил то же самое разными словами", — ответил свидетель.

"Что правда: то, что вы не видели, как наносился удар, или ваше детальное описание удара стулом?" — уточнил защитник Александр Кокорина.

"Момент, как летел стул, я видел", — ответил свидетель.

"Какие показания признаёте — которые давали следователю или которые давали сейчас?» — спросил адвокат.

«Возможно, сейчас они могут быть частично неверными, потому что прошло полгода», — ответил свидетель.

«Вы видели, как наносились удары?» — спросила Стукалова.

"Я вам чётко отвечу. Сейчас не могу точно сказать, видел я удар или нет, потому что в памяти сбивается: что я видел на видео, а что — своими глазами", — сказал свидетель.

"Чем вы объясните вопиющие противоречия в ваших же показаниях от 8 октября?" — спросил адвокат Прилипко.

"Блин, вы что, серьёзно думаете, что мне это нужно? У меня своих дел по горло. Я посмотрел, поржал, в курилке обсудил. А меня вызывают и просят всё вспомнить. Мне вообще пофиг, чем это закончится!" — ответил свидетель.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
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#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 20:06)
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  •  (3)

Еще один гопник... Там, похоже, в суде все понаехавшее быдло собралось


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:55)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ему пофиг-он гей smile


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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