Россия РПЛ 2018/19
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17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
16:16
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
14:56
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
14:24
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
14:10
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (14)
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (14)
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Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (9)
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (9)
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Андрей Талалаев возглавил "Химки" (2)
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (2)
09:48
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Чалов и Максименко вошли в символическую сборную самых дорогих россиян до 21 года
Портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих российских футболистов до 21 года.
В нее вошли: Максименко ("Спартак", 3 миллиона евро) - Николай Рассказов ("Спартак", 2 миллиона евро), Никита Калугин ("Сочи", 500 тысяч евро), Роман Евгеньев ("Динамо", 700 тысяч евро), Михаил Лысов ("Локомотив", 1,2 миллиона евро) - Александр Ломовицкий ("Спартак", 1,5 миллиона евро), Иван Обляков (ЦСКА, 5 миллионов евро), Константин Кучаев (ЦСКА, 2 миллиона евро), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар", 2,8 миллиона евро) - Чалов (ЦСКА, 10 миллионов евро), Иван Игнатьев ("Краснодар", 4 миллиона евро).
В нее вошли: Максименко ("Спартак", 3 миллиона евро) - Николай Рассказов ("Спартак", 2 миллиона евро), Никита Калугин ("Сочи", 500 тысяч евро), Роман Евгеньев ("Динамо", 700 тысяч евро), Михаил Лысов ("Локомотив", 1,2 миллиона евро) - Александр Ломовицкий ("Спартак", 1,5 миллиона евро), Иван Обляков (ЦСКА, 5 миллионов евро), Константин Кучаев (ЦСКА, 2 миллиона евро), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар", 2,8 миллиона евро) - Чалов (ЦСКА, 10 миллионов евро), Иван Игнатьев ("Краснодар", 4 миллиона евро).
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