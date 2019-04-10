Россия РПЛ 2018/19 
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ЦСКА
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Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Чалов и Максименко вошли в символическую сборную самых дорогих россиян до 21 года

Портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих российских футболистов до 21 года.

В нее вошли: Максименко ("Спартак", 3 миллиона евро) - Николай Рассказов ("Спартак", 2 миллиона евро), Никита Калугин ("Сочи", 500 тысяч евро), Роман Евгеньев ("Динамо", 700 тысяч евро), Михаил Лысов ("Локомотив", 1,2 миллиона евро) - Александр Ломовицкий ("Спартак", 1,5 миллиона евро), Иван Обляков (ЦСКА, 5 миллионов евро), Константин Кучаев (ЦСКА, 2 миллиона евро), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар", 2,8 миллиона евро) - Чалов (ЦСКА, 10 миллионов евро), Иван Игнатьев ("Краснодар", 4 миллиона евро).
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 20:03
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#2  Zaraza  Далеко (Сегодня, 20:30)
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а почему Игнатьев дороже "джокера" Сулейманова?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  plast  Спб (Сегодня, 20:08)
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Чалов тут больше всех выделяется , потому что ценник на остальных вообще смешной. По сравнению с Мбапе и другими мировыми звездами совсем не впечатляет. И их ценник похоже примерно такой же как и их зарплата в год.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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