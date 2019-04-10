Россия РПЛ 2018/19
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Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки
Прокурор по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября прошлого года удерживаются под стражей в СИЗО "Бутырка", озвучил сумму, потраченную футболистами и их компанией в день, когда они стали участниками нескольких драк в центре Москвы.
Так, счёт компании в кафе "Кофемания" составил 264 790 рублей. В него включена плата и за алкогольные напитки в том числе. В клубе "Эгоист" футболистам и их компании были предъявлены два чека — на 123 410 и 8000 рублей.
"Чемпионат.сом"
Так, счёт компании в кафе "Кофемания" составил 264 790 рублей. В него включена плата и за алкогольные напитки в том числе. В клубе "Эгоист" футболистам и их компании были предъявлены два чека — на 123 410 и 8000 рублей.
"Чемпионат.сом"
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