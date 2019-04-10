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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки

Прокурор по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября прошлого года удерживаются под стражей в СИЗО "Бутырка", озвучил сумму, потраченную футболистами и их компанией в день, когда они стали участниками нескольких драк в центре Москвы.

Так, счёт компании в кафе "Кофемания" составил 264 790 рублей. В него включена плата и за алкогольные напитки в том числе. В клубе "Эгоист" футболистам и их компании были предъявлены два чека — на 123 410 и 8000 рублей.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:32
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12
(6)
#12  Aseev Valeri  - (Сегодня, 22:06)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Амкар»
Цитата: 120220
Тут пенсия 11 600 рублей, не знаешь как на неё жить, а ведь всю жизнь вкалывал в карьере руду добывал для страны. А кто то может пол ляма за вечер прокутить.

Рудокопы сейчас не в цене... А к Кремлю не пробовал поближе жить?Ты приятно удивишься своей пенсией.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#11  ffora  russia (Сегодня, 22:02)
  • -1
  •  (1)
online

только стерилизация
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#10  Aseev Valeri  - (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Амкар»
Я так понимаю,если озвучили эту сумму,то они своровали эти деньги. Если же заработали, то и не хрена об этом даже говорить. Совок был, совок и остался.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#9  pavel 2014  г Темрюк (Сегодня, 21:43)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Лучше бы тяжелобольным детям на операции за границей отправили, а то по телевизору у бедных по копейке собирают. И это не первый кутеж. Перевести их на зарплату по 15000 и доплачивать за забитый гол.,потом пусть гуляют . Невольно СССР вспоминаешь.,мораль и совесть у футболистов другая была.
Регистрация: 8.07.2014 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:41)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 120220
А кто то может пол ляма за вечер прокутить.

Да ладно бы просто прокутить, их дело! Но надо еще всем показать,- кто тут КОРОЛИ! Понимаете?


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  120220   (Сегодня, 21:33)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Урал»
Тут пенсия 11 600 рублей, не знаешь как на неё жить, а ведь всю жизнь вкалывал в карьере руду добывал для страны. А кто то может пол ляма за вечер прокутить.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
#6  Sergeevich   (Сегодня, 21:20)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
И что?
Как это связано?
Ну да много, но могут себе позволить. Не вижу ничего плохого, они ведь не украли эти деньги, и по счётам все оплатили.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#5  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 21:18)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Да пофик сколько прогуляли. Уж точно не сворованные деньги прогуливали.
Помните тварей на гелике которые от дпс сматывались и эфир вели в инсте, они разве меньшее преступление совершили? или меньше денег прогуливают. А уж про часы Пескова вобще молчу.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#4  casabl   (Сегодня, 21:09)
  • +1
  •  (3)

Apant1,
Конечно. А бабки взяли в тумбочке.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#3  лад  USSR (Сегодня, 21:02)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Широко гуляли раздолбаи!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 20:50)
  • -2
  •  (8)

эти цифры специально придержали когда общественное мнение начнет склоняться в пользу тубареточников?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  Apant1   (Сегодня, 20:49)
  • +6
  •  (10)
online

Враньё, Овчинников же сказал, что высокие зарплаты футболистов, это миф!
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
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