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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат Мамаева: у ребят настрой позитивный на ускоренное продолжение процесса

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал итоги первых заседаний по делу футболиста.

"Сегодня мы заслушали двух свидетелей, вчера — трёх. Большинство свидетелей указывают те или иные обстоятельства, которые подтверждают позицию защиты. Во-первых, это то, что не было никакого сговора и всё происходило хаотично. Во-вторых, два свидетеля указывают факт психологического давления в ходе допросов.

Все показания баристы абсолютно сумбурные. Также показания, которые давались в ходе следствия абсолютно противоречат с сегодняшними. На них невозможно построить достоверные выводы, для процесса доказывания они, на мой взгляд, никакой процессуальной роли не имеют.

У ребят настрой позитивный на ускоренное продолжение процесса по данному делу. Безусловно, у них присутствует усталость, но учитывая, что они долгое время находятся под стражей – это ничто по сравнению с тем, что было на прошлом этапе. Все настроены приезжать в суд, участвовать в исследовании доказательств и подойти к финальной точке. Также, безусловно, эмоционально поддерживает их то, что они видят жён, такое будет положительно влиять на любого человека", — цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев
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