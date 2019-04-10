Россия РПЛ 2018/19
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20:55
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй
20:51
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (2)
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (2)
17:52
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Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
16:16
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Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
14:56
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14:24
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14:10
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Адвокат Мамаева: у ребят настрой позитивный на ускоренное продолжение процесса
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал итоги первых заседаний по делу футболиста.
"Сегодня мы заслушали двух свидетелей, вчера — трёх. Большинство свидетелей указывают те или иные обстоятельства, которые подтверждают позицию защиты. Во-первых, это то, что не было никакого сговора и всё происходило хаотично. Во-вторых, два свидетеля указывают факт психологического давления в ходе допросов.
Все показания баристы абсолютно сумбурные. Также показания, которые давались в ходе следствия абсолютно противоречат с сегодняшними. На них невозможно построить достоверные выводы, для процесса доказывания они, на мой взгляд, никакой процессуальной роли не имеют.
У ребят настрой позитивный на ускоренное продолжение процесса по данному делу. Безусловно, у них присутствует усталость, но учитывая, что они долгое время находятся под стражей – это ничто по сравнению с тем, что было на прошлом этапе. Все настроены приезжать в суд, участвовать в исследовании доказательств и подойти к финальной точке. Также, безусловно, эмоционально поддерживает их то, что они видят жён, такое будет положительно влиять на любого человека", — цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
"Сегодня мы заслушали двух свидетелей, вчера — трёх. Большинство свидетелей указывают те или иные обстоятельства, которые подтверждают позицию защиты. Во-первых, это то, что не было никакого сговора и всё происходило хаотично. Во-вторых, два свидетеля указывают факт психологического давления в ходе допросов.
Все показания баристы абсолютно сумбурные. Также показания, которые давались в ходе следствия абсолютно противоречат с сегодняшними. На них невозможно построить достоверные выводы, для процесса доказывания они, на мой взгляд, никакой процессуальной роли не имеют.
У ребят настрой позитивный на ускоренное продолжение процесса по данному делу. Безусловно, у них присутствует усталость, но учитывая, что они долгое время находятся под стражей – это ничто по сравнению с тем, что было на прошлом этапе. Все настроены приезжать в суд, участвовать в исследовании доказательств и подойти к финальной точке. Также, безусловно, эмоционально поддерживает их то, что они видят жён, такое будет положительно влиять на любого человека", — цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
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