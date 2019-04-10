Россия РПЛ 2018/19
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Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ
Российский полузащитник чешского "Богемианса" Владислав Левин готов вернуться в чемпионат России.
"Тут все зависит от предложений. Если не будет интереса со стороны других зарубежных клубов, но будут звать в Россию — такой вариант можно рассмотреть. Естественно, всем хотелось бы выступать в Германии и Испании, но там много своих хороших исполнителей.
Если будет возможность снова играть в РПЛ, я задумаюсь о возвращении. Но, честно признаюсь, домой тянет, тяжело здесь быть одному. Иногда реально хочется сорваться и вернуться в Москву. Сравниваю нынешнюю ситуацию с тем, что было в "Динамо". Я сейчас не про финансовый момент. Когда начинаешь карьеру в отличных условиях — великолепная база, хорошая еда, новая форма, — а затем получаешь такие условия, как в Чехии, нелегко перестроиться. Если бы моя карьера стартовала в более скромной обстановке, например в "Уфе", мне было бы проще. От сравнений тут уйти не удается. Вы просто не представляете себе базу «Богемианс», надо просто один раз увидеть", — цитирует Левина News.ru..
"Тут все зависит от предложений. Если не будет интереса со стороны других зарубежных клубов, но будут звать в Россию — такой вариант можно рассмотреть. Естественно, всем хотелось бы выступать в Германии и Испании, но там много своих хороших исполнителей.
Если будет возможность снова играть в РПЛ, я задумаюсь о возвращении. Но, честно признаюсь, домой тянет, тяжело здесь быть одному. Иногда реально хочется сорваться и вернуться в Москву. Сравниваю нынешнюю ситуацию с тем, что было в "Динамо". Я сейчас не про финансовый момент. Когда начинаешь карьеру в отличных условиях — великолепная база, хорошая еда, новая форма, — а затем получаешь такие условия, как в Чехии, нелегко перестроиться. Если бы моя карьера стартовала в более скромной обстановке, например в "Уфе", мне было бы проще. От сравнений тут уйти не удается. Вы просто не представляете себе базу «Богемианс», надо просто один раз увидеть", — цитирует Левина News.ru..
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