Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ

Российский полузащитник чешского "Богемианса" Владислав Левин готов вернуться в чемпионат России.

"Тут все зависит от предложений. Если не будет интереса со стороны других зарубежных клубов, но будут звать в Россию — такой вариант можно рассмотреть. Естественно, всем хотелось бы выступать в Германии и Испании, но там много своих хороших исполнителей.

Если будет возможность снова играть в РПЛ, я задумаюсь о возвращении. Но, честно признаюсь, домой тянет, тяжело здесь быть одному. Иногда реально хочется сорваться и вернуться в Москву. Сравниваю нынешнюю ситуацию с тем, что было в "Динамо". Я сейчас не про финансовый момент. Когда начинаешь карьеру в отличных условиях — великолепная база, хорошая еда, новая форма, — а затем получаешь такие условия, как в Чехии, нелегко перестроиться. Если бы моя карьера стартовала в более скромной обстановке, например в "Уфе", мне было бы проще. От сравнений тут уйти не удается. Вы просто не представляете себе базу «Богемианс», надо просто один раз увидеть", — цитирует Левина News.ru..
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